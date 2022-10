Alfonso Signorini ha aperto la dodicesima puntata di giovedì 27 ottobre 2022 del GF Vip 7 annunciando un processo a uno dei Vipponi. Il nome è quello di Elenoire Ferruzzi, che nelle scorse ore ha riproposto un copione già visto con Luca Salatino. E non solo: i suoi comportamenti non sono stati insabbiati, e si pensa per esempio all’orrendo gesto di sputare a terra al passaggio di Nikita. Il GF Vip ha preso delle decisioni inevitabili, ha annunciato Signorini, ma senza specificare subito in cosa consisteva. Dopo i saluti ai concorrenti, però, Alfonso ha subito interpellato la Ferruzzi per parlare di tutti gli episodi che l’hanno vista protagonista.

Il primo punto all’ordine del giorno è stato il rapporto con Daniele Dal Moro, con cui c’è stato una fortissima litigata ieri sera. Dopo una clip riassuntiva dell’accaduto, Signorini ha bacchettato Elenoire: “A tutti è successo di non essere corrisposti, ma questo è indipendente dall’orientamento sessuale. Ti sei sempre scagliata contro le categorie e così ti appelli alla categoria, che è una cosa sbagliata”. Lei non si è mossa più di tanto dalla sua verità: può succedere di prendere dei pali ma non si scosta di tanto dal suo pensiero nel suo caso.

Quindi ha fatto notare che ha avuto le stesse reazioni e le stesse tempistiche sia con Luca sia con Daniele. Le ha chiesto quali input ha ricevuto da Daniele e lei ha parlato di nottate passate a parlare e di sguardi. “Mi dà molto fastidio quando mettono in dubbio la veridicità delle mie parole”, ha ribadito. Signorini non aveva intenzione di giudicare il dolore e le sofferenze di Elenoire, ma ha condannato il suo giustificare un “no” da parte di un uomo con il suo essere trans. Alfonso ha interpellato Daniele chiedendogli se pensa di averla illusa in qualche modo, lui ha risposto così: “Sinceramente non credo”.

A differenza di Salatino, però, Daniele ha avuto degli atteggiamenti fraintendibili e che secondo il conduttore poteva evitare, avendo intuito il trasporto emotivo di Elenoire. Analizzando la lite di stanotte, Signorini ha condannato i toni di Daniele e Elenoire per le parolacce e per il volume della voce. Sonia Bruganelli ha difeso a spada tratta Daniele, mentre Elenoire ha letto le parole di Vladimir Luxuria che non ha gradito il giustificare un rifiuto col suo essere trans. Lei si è detta d’accordo e ha spiegato di aver avuto una reazione per rabbia, di aver riflettuto e di aver capito che il motivo non era quello che pensava.

GF Vip, Antonino ancora al centro del gossip: si aggiunge Antonella

Antonino Spinalbese è ufficialmente il rubacuori di questa edizione. Dopo Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà, in questi giorni ha iniziato a giocare anche con Antonella Fiordelisi. Nonostante lei abbia cominciato una relazione con Edoardo nella Casa. In realtà Antonino ha adottato la tecnica del dire tutto e dire niente, ma al conduttore va benissimo così anzi ci sguazza in queste situazioni. Dopo aver parlato di Ginevra ma sommariamente stasera, Signorini ha subito puntato i riflettori su Antonella. Questa la reazione di Edoardo:

“Casualmente ne abbiamo parlato un’ora fa. Io non sono nato ieri, ho imparato un po’ a conoscerla. Ha un lato che a me non piace ed è quello che abbiamo visto nel video. L’ho detto anche a lei, io su di lei ma su chiunque ho dei dubbi dal primo giorno. Così come ho dei dubbi sempre con chiunque sto. Non ho detto che non mi fido, ho detto che ha degli atteggiamenti che non mi convincono. Antonino interessato o vuole ferirmi? Se c’è qualcosa che succede con Antonella e qualcun altro non mi interessa come si comporta l’altro, ma come si comporta Antonella. Antonino non mi deve assolutamente nulla”

C’è stata una sorpresa per Pamela Prati: la sorella Sebastiana e il fratello Giuseppe. Poi è arrivato il verdetto del televoto: Amaurys è l’eliminato della dodicesima puntata del GF Vip 7. Queste le percentuali: George 38%, Giaele 22%, Pamela 21%, Amaurys 19%. A questo punto della puntata, Alfonso ha affrontato il comportamento di Elenoire verso Nikita, condannato dai social. E non solo dal Web, anche il GF Vip ha deciso di prendere un provvedimento. La Ferruzzi è stata annientata dallo studio stasera ed è finita al televoto flash: il pubblico ha scelto se eliminarla o meno. Elenoire Ferruzzi è stata eliminata dal pubblico: il 90% ha votato per farla uscire.

Patrizia Pellegrino ha ricevuto la sorpresa dell’amica Emanuela Folliero. Dopo aver accolto in studio Elenoire, Alfonso è passato alle nomination della puntata. Prima gli immuni. Attilio, Wilma, Luca e Patrizia sono i preferiti della Casa; Sonia ha reso immune Edoardo, mentre il voto di Orietta è andato a Giaele. I nominati sono Pamela, Antonella e Nikita. Il Vip più votato sarà immune lunedì. Queste le nomination nei dettagli:

Alberto ha nominato Pamela;

Pamela ha nominato Nikita;

Antonella ha nominato George;

Antonino ha nominato Nikita;

Nikita ha nominato Pamela;

George ha nominato Antonella;

Charlie ha nominato Antonino;

Daniele ha nominato Pamela;

Carolina ha nominato Pamela;

Wilma ha nominato Antonella;

Luca ha nominato Pamela;

Patrizia ha nominato Daniele;

Attilio ha nominato Antonella;

Giaele ha nominato Pamela;

Edoardo ha nominato Charlie.

Come sempre si sono accesi scontri durante le nomination palesi, accesi ma non accesissimi. I protagonisti sono stati principalmente Nikita, Antonino e Pamela. Le due Vippone hanno discusso ripetutamente, visto che si sono scambiate le nomination. Anche Antonino e Nikita hanno litigato, con il primo che è sembrato particolarmente accanito verso la Pelizon. Spinalbese non ha preso bene neanche il voto di Charlie, dicendogli che non è un uomo giusto. Pamela non ha reagito bene neanche alla nomination di Daniele e Carolina. Si sono scatenati insomma una serie di duelli infuocati che proseguiranno per tutta la notte probabilmente. Anche Antonella Fiordelisi era molto nervosa per le critiche ricevute sul rapporto con Edoardo.