Elenoire Ferruzzi è stata annientata al GF Vip 7 stasera. Ad attaccarla dallo studio sono stati Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli, che le hanno fatto capire l’errore con Daniele Dal Moro. Che poi è lo stesso errore commesso con Luca Salatino, ovvero essere convinta che dietro il rifiuto ci sia la vergogna per il suo essere trans. In realtà non è così, semplicemente Luca e Daniele volevano solo un’amicizia con lei e nulla più. Non si sono tirati indietro per altri motivi se non questo, insomma.

Dopo aver affrontato in modo approfondito lo scontro con Dal Moro, nel corso della puntata Signorini è tornato sull’argomento Elenoire Ferruzzi per mostrare alcuni suoi comportamenti e alcune sue esternazioni da condannare. “Considerazioni molto pesanti non condivisibili e non accettabili”, ha esordito il conduttore. “La tua presenza era e continua a essere importantissima”, ha chiarito Alfonso spiegando il ruolo della Ferruzzi per la sua persona e per la sua storia. Ma c’è una parte del suo carattere che a volte supera il confine dell’irriverenza e sfocia nella volgarità.

Nella clip sono state mostrate le frasi in cui dice che Nikita Pelizon porta “iella” e ha parlato di “malocchio”. Poi anche l’aver sputato a terra al passaggio della concorrente. Tutti comportamenti condannati dal Web in questi giorni e anche dal GF Vip stesso, visto che è stato preso un provvedimento. Nessuno ha creduto alla sua giustificazione dell’avere un seme in bocca. Il conduttore ha accantonato la bufera social, pur riconoscendone una certa importanza. Si è concentrato invece sulla gravità delle parole della Ferruzzi e ha svelato che qualche puntata fa ha parlato in confessionale con Elenoire, mettendola in guardia su alcune sue parole.

Proprio così, Signorini ha parlato in confessionale con Elenoire per rimproverarla sul sul linguaggio. “Ti avevo detto per questa volta ci passo sopra, la seconda no”, ha aggiunto. Per cui la decisione è stata inevitabile per gli autori, così ha letto il comunicato: Elenoire Ferruzzi è finita al televoto flash. Il pubblico ha deciso se eliminare o meno la concorrente. Perché Elenoire non è stata squalificata? Il conduttore ha spiegato che avrebbero potuto squalificarla, c’erano tutte le basi per farlo, ma hanno preferito lasciare la decisione nelle mani del pubblico in questo caso. E il pubblico ha deciso: Elenoire Ferruzzi è stata eliminata con il 90% di sì e il 10% di no.

Nikita ha preferito un “No comment” interpellata dal conduttore, ma Elenoire ha continuato a giustificarsi: “Sono cose vecchie”. In realtà no, lo sputo a terra risale a pochi giorni fa. Nikita non è riuscita a trattenere le lacrime e ha condannato anche Antonino Spinalbese, che ha riso allo sputare di Elenoire. Lui anche ha provato a giustificarsi e ha detto di non aver collegato il gesto al passaggio di Nikita. Quest’ultima non è sembrata disposta a credergli.

Signorini e Bruganelli contro Elenoire Ferruzzi al GF Vip

Nel primo blocco della puntata, Alfonso e Sonia Bruganelli hanno condannato il comportamento della Ferruzzi verso Daniele Dal Moro. Queste le parole del conduttore:

“A tutti noi è capitato di non essere corrisposti in amore e questo avviene indipendentemente dagli orientamenti sessuali. Non è che tu ogni volta devi legare il fatto che prendo il palo di una persona al fatto che sei transessuale. Perché parti per la tangente come se fossi un’adolescente di 13 anni?”

Sonia Bruganelli ha difeso Daniele e ha attaccato la Ferruzzi: