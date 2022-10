Elenoire Ferruzzi continua il suo rivedibile percorso al Grande Fratello Vip 7 a suon di liti, accuse e figuracce. Nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre si è resa protagonista dell’ennesima scenata. Stavolta a finire nel suo mirino è stato Daniele Dal Moro, l’ex tronista di Uomini e Donne che incensava fino a pochi giorni fa. Dall’infatuazione agli attacchi personali è giusto un attimo per la Ferruzzi. Un copione già visto con Luca Salatino e che ora si ripropone con toni ancor più aspri e duri. Evidentemente l’influencer romana è in totale tilt. Inoltre, su di lei pesa anche l’ombra della squalifica.

Déjà vu – Elenoire ci è cascata di nuovo: come già fatto con Salatino, ha puntato il dito contro Dal Moro, sostenendo che lui provi per lei dell’interesse ma che lo nasconda per la vergogna. Insomma, la solita minestra. Il punto è che la lite è debordata e sono volati gli stracci. A innescare il caos è stata una velenosa frecciatina della Ferruzzi che ha invitato l’ex volto di UeD a chiedere al GF di togliere le immagini dei suoi confessionali cosicché non debba provare vergogna.

“Io non mi vergogno mai, perché sono consapevole di quello che faccio. E poi se mi tirano in mezzo è per colpa tua. Sei tu che fai i confessionali urlando, non io. Potevi parlarne direttamente con me”, al replica piccata di Dal Moro. Eleonoire ha controbattuto di non voler più parlare con lui, perché non lo merita. Daniele ha rimandato il tutto alla diretta in prime time di giovedì 27 ottobre, certo che sarà dato spazio al tema. “È quello che meriti”, ha tuonato la Ferruzzi scatenando la rabbia del giovane veronese:

“Quello che merito? Tu con me devi stare attenta a quello che dici, perché ti assicuro che per te pietà non ce l’ho più. Ma cosa ti ho fatto? Visto che sei così brava a mettermi mer…a in bocca e hai stracciato il ca…o. Che ti ho fatto? Dimmi che ti ho fatto. Parla. Fai tanto finta di avere le pal…e e invece non le hai. Mi urli in faccia da quattro giorni, ma vai a quel paese maleducata. L’unica cosa che sai fare è urlare. Passo le giornate a chiederti cos’hai, mi hai rotto i cog….ni. Lei urla e pensa di mettermi i piedi in testa, io urlo il doppio di lei”.

La Ferruzzi, come fa spesso, ha tentato di girare la frittata: “Non urlare con me. Non voglio parlarti, ma lo capisci? Io ti ho ascoltato per giorni, tu mi avessi ascoltato una volta! Ma vai a cag…re. Ma devo parlare con uno che fa così? Ma per favore. Tu non stai bene“. Dal Moro ha così provato a domandare nuovamente che cosa le abbia fatto di male senza ricevere risposta. Elenoire è così tornata a ripetere che ha visto molti uomini comportarsi così con lei: “Io ho iniziato a fare il mio percorso a 14 anni, ne ho 46. Di queste scene ne ho viste a centinaia nei miei confronti. Se dico una cosa è quella, non sono pazza”. E ancora:

“Con lui c’è stato dell’altro, tutte le notti fino alle sei del mattino abbracciati, le cose che ho detto io a lui, non le avevo mai dette a nessuno. Lui a me e io a lui. Se c’è stato trasporto fisico? No, no quello no. Ci sono stati baci, cose, toccamenti. Gli occhi non mentono e nemmeno le sensazioni. Questo discorso va bene per Antonino e Ginevra, per me non deve andare bene. Per voi va bene, per me no. A prescindere, nessun uomo deve avere un’attrazione per me?

MIO DIO DANIELE ON FIRE CONTRO ELENOIRE AMO MOLTO VEDERLO #gfvip pic.twitter.com/2D2qkGLfQ7 — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 26, 2022

Edoardo Donnamaria, ascoltata la testimonianza della Ferruzzi, ha espresso scetticismo, provocando un altro, l’ennesimo, sbrocco della concorrente:

“Perché dovete mettere in dubbio la veridicità di quello che dico? È già la seconda volta che lo fate. Dovete sempre mettere in dubbio quello che io sto dicendo. Ma caz….e, tutte le volte, è già la seconda volta, mettete in dubbio quello che io dico. Questa è una cosa che mi fa diventare pazza. Allora perché io non metto in dubbio il rapporto che Edoardo ha con Antonella? A me a priori deve essere messo in dubbio. Perché? Non me ne frega, voi lo fate a prescindere”.

Dopodiché Elenoire ha provato a cercare rifugio in Amaurys Perez, riportandogli la sua versione dei fatti: “Ho urlato finora. Non io, quell’altro. Me ne ha dette di ogni. Ha urlato, mi ha inveito contro. Un altro po’ e mi menava. C’è mancato poco”. Dal canto suo, Dal Moro ha sottolineato di non avere alcunché da rimproverarsi sulla vicenda:

“La mia versione è la realtà. Io non ho mai avuto un atteggiamento sbagliato nei suoi confronti. Il modo in cui mi sono comportato non è fraintendibile da nessuna persona. Tanto meno da lei. Se ce l’ha con me, una persona mi chiede cos’hai, non mi dici che non hai voglia di parlare urlando. Continua a fare le frecciatine, fino a quando uno perde la pazienza. L’unico modo per farsi rispettare da lei è alzare la voce, altrimenti lei ti urla sopra e pensa di averla vinta”.

Grande Fratello Vip 7, Elenoire Ferruzzi oltre il limite

Ferruzzi sta incappando in una serie di ‘scivoloni’ dimenticabili. Addirittura Marco Bellavia, attraverso il suo profilo Twitter, pochi giorni fa ha chiesto la squalifica della concorrente dopo le parole e lo sputo rivolti a Nikita Pelizon. A ciò si aggiungono le scenate con Dal Moro. La questione più fastidiosa è vedere una tematica come quella dell’emarginazione di alcune persone del mondo Lgbt strumentalizzata in modo ‘fantasioso’.

Elenoire va ripetendo che Daniele (stessa cosa era capitata con Luca Salatino) si vergogna a dire che prova qualcosa per lei. Peccato che le sfugga (oppure le piace recitare la parte che sta recitando, poco cambia) che sia al Grande Fratello Vip, ripresa h24. Laddove qualcuno si fosse vergognato a mostrarsi con lei, non si sarebbe nemmeno avvicinato.

E peccato che scambi conoscenze e amicizie per qualcosa d’altro. Perché è qui l’inghippo: non è che se sei una trans tutti si allontanano da te per tale motivo. Nel suo caso, almeno per quel che si è visto al GF Vip 7, gli inquilini se la danno a gambe levate per il semplice fatto che stare vicino a un individuo che si fa castelli in aria, a tratti è possessivo e continua a urlare non è una sensazione piacevole. Elenoire per tutte queste ragioni, a partire dallo sputo rivolto a Nikita, potrebbe, e aggiungiamo noi dovrebbe, essere cacciata prima di andare ancor più oltre il limite consentito.