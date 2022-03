Grande Fratello Vip 6, semifinale: finalisti, televoto e la lezione di Bortuzzo

Stasera è andata in onda la semifinale del Grande Fratello Vip 6, ovvero la 48esima puntata. Lunedì prossimo verrà eletto il vincitore di questa sesta edizione e, chiaramente, non sono mancati i momenti di tensione, ma anche quelli di gioia. L’appuntamento ha preso inizio con il ritorno di Soleil Sorge, che a sorpresa è stata eliminata, perdendo al televoto contro Davide Silvestri. L’influencer è tornata nel giardino della Casa che l’ha ospitata per diversi mesi e che l’ha vista anche come una grande protagonista.

Stasera, però, Soleil ha ribaltato tutte le aspettative, deludendo non poco Signorini! Subito dopo, è avvenuto un confronto in diretta tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. I due sono apparsi abbastanza confusionari e hanno convinto poco il pubblico. C’è stato spazio anche per un surreale confronto tra Barù e Alex Belli, a distanza. L’attore ha messo in scena uno dei suoi particolari interventi, alzando la voce e inveendo contro il gieffino. “Sai solo ruttare e scorreggiare”, ha dichiarato Alex.

La situazione è diventata abbastanza imbarazzante, neppure Belli stesso è riuscito a non ridere dopo questa sua ‘esibizione’. La puntata è andata avanti con il momento delicato di Manuel Bortuzzo, che ha raccontato tutte le fragilità che escono fuori quotidianamente. Il suo racconto ha commosso tutti, compreso il conduttore che si è seduto di fronte a lui. Ancora una volta, Bortuzzo lancia un messaggio che lascia il segno.

“Una vita di me..a, quando c’è l’amore, vale comunque la pena di essere vissuta”

Oltre a parlare di tutte le difficoltà, Manuel si dice pronto a mettere su famiglia con Lulù Selassié, con cui nella Casa è nato un grande amore. Subito dopo è arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto di stasera: l’eliminato della 48esima puntata del GF Vip 6 è Manila Nazzaro con il 38% dei voti (Barù 62%). Per andare in finale tutti i Vipponi devono affrontare il televoto. Ed è arrivato così il momento di eleggere il quarto finalista, ma anche di assistere a un’altra eliminazione.

Con una catena di salvataggio iniziata da Delia, in quanto prima finalista, e andata avanti con Lulù e Davide. Votando, non erano consapevoli che il televoto sarebbe stato aperto anche per votare per il posto in finale.

Delia ha scelto di salvare Jessica;

Lulù ha scelto Sophie;

Davide ha scelto Giucas.

È rimasto fuori Barù, il quale ha dovuto scegliere chi sfidare: ha fatto il nome di Sophie. La puntata è andata avanti con l’arrivo di Soleil in studio. Qui ha avuto modo di ripercorrere tutto il suo percorso e di rivedere Alex Belli, che come sempre ha creato una scena delle sue. Per i fan dei Jerù è arrivato il momento di assistere al loro confronto in diretta. Di fronte alle clip, Jessica Selassié è rimasta delusa ed è apparsa con gli occhi lucidi.

Barù ha ribadito di aver provato una certa delusione nel sentirla dire che potrebbe essere uno stratega. Questo non toglie che le vuole molto bene e che fuori dalla Casa di Cinecittà vorrebbe conoscerla meglio. Non hanno comunque risolto le loro ultime incomprensioni. Subito dopo è approdata in studio Manila Nazzaro, commossa ed emozionata.

Una grande sorpresa è stata riservata a Giucas Casella, che si è commosso di fronte a un vecchio video in cui suo padre lavorava. Com’era già stato anticipato, Rocco Siffredi ha inviato a un video messaggio a Lulù, esprimendole tutto il suo sostegno. Si è così aperta un breve sipario per Bortuzzo, che questa mattina aveva chiesto ad Alfonso delucidazioni al riguardo.

Un altro momento speciale è stato dedicato a Sophie Codegoni, la quale ha avuto modo di parlare a distanza con Alessandro Basciano. Quest’ultimo le ha anticipato che ci sono novità sulla casa che dovrebbero prendere insieme a Milano, anche se sarebbe dovuta essere una sorpresa.

Ed ecco che è arrivato il risultato del secondo televoto: è stata eliminata Sophie con il 39% dei voti, mentre il quarto finalista è Barù. La semifinale del GF Vip 6 è andata verso la conclusione con Delia Duran e i suoi dubbi su Alex Belli. In seguito, è arrivata in studio la Codegoni, che ha avuto modo di riabbracciare Alessandro.

L’ultima sfida al televoto vede protagonisti, dunque, Jessica Selassié e Giucas Casella. Chi avrà la meglio verrà eletto quinto finalista. Il risultato si saprà, chiaramente, nel corso della finale. L’appuntamento è per lunedì 14 marzo 2022.