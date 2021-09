La seconda puntata del GF Vip 6 di venerdì 17 settembre 2021 si è aperta con lo sfogo di Katia Ricciarelli. Il soprano ha sbottato contro le ragazze della Casa dopo uno scherzo che lei ha reputato di cattivo gusto. Nel filmato, però, ha scoperto anche i commenti fatti da Soleil Sorge e Raffaella Fico su delle sue battutine che non sono piaciute alle due. Katia non ha apprezzato la mancata schiettezza delle concorrenti, infatti ha chiesto loro perché non le hanno fatto notare queste cose prima. Il dibattito si è subito aperto, con Signorini che ha chiesto ai suoi Vipponi di non essere schiavi del politically correct e di prendere le battute per quelle che sono, ovvero battute.

Archiviato in quattro e quattr’otto questo diverbio sullo scherzo, Alfonso Signorini ha subito aperto il capitolo Manuel Bortuzzo. Un video ha riassunto il suo racconto dell’incidente e i primi giorni da concorrente, con l’immagine stupenda di Alex Belli con Manuel sulle spalle e le loro nuotate in piscina. Manila Nazzaro ha ringraziato Alfonso per aver fatto loro questo regalo di condividere il GF Vip con questo ragazzo, ma ad attendere Manuel c’era suo papà Franco. Così il conduttore lo ha chiamato nella Mystery Room e ha chiacchierato con lui sulle sue sensazioni nella Casa. Ha ripercorso con lui il percorso che lo ha portato a essere la persona che è oggi, fino a quando Manuel ha ringraziato le persone che gli sono state vicino in quei momenti orrendi.

Papà Bortuzzo è entrato nella Casa durante un freeze, e finalmente le sorprese sono tornate in presenza. Il signor Franco è arrivato in salotto, con tutte le precauzioni e i controlli del caso, e questo è stato un segno di normalità per il pubblico del Grande Fratello Vip. La sorpresa ha commosso tutti i concorrenti. Il secondo blocco è stato dedicato ad Alex Belli, perché sua moglie Delia Duran è già gelosissima. Si è parlato di una lettera scritta da Alex e indirizzata alla moglie circa la sua enorme gelosia. Una gelosia che è quasi possessività e che Belli spera non arrivi a scalfire il loro amore. L’attore ha spiegato di aver scritto questa lettera proprio per evitare fraintendimenti una volta nella Casa, dove un gesto o una parola può essere interpretato male.

Sophie Codegoni ha dato il via alle danze dei nuovi ingressi della seconda puntata del GF Vip 6, non col botto visto l’incidente . Ha subito chiarito che quella su Alex Belli era solo una battuta, spegnendo quindi l’attacco della Duran, e che con Soleil non intendeva iniziare sul piede di guerra. Insomma, nella Casa tutto sembra essere già risolto per lei. Poi è entrato Giucas Casella, prima di sviscerare l’argomento Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. I due hanno già avuto un chiarimento oggi e in puntata hanno ribadito le stesse cose, dividendo le due opinioniste Volpe e Bruganelli.

La Ricciarelli non è stata squalificata e su questo punto Alfonso è stato chiaro: nulla sarà più come prima con gli scivoloni. Il conduttore ha trovato spazio e tempo anche per Manila e Katia e una loro bellissima chiacchierata. In ordine sono entrati poi Jo Squillo, Miriana Trevisan, Andrea Casalino, Nicola Pisu, Davide Silvestri e Samy Youssef. Con i loro ingressi, l’edizione è ufficialmente cominciata: in che modo rompere il ghiaccio, se non con le nomination?

Nella seconda puntata del 17 settembre 2021 ci sono state infatti le prime nomination di questa edizione. Stasera si sono nominati solo i Vip entrati nella prima puntata, che in questi giorni hanno anche votato il loro concorrente preferito. I più votati hanno guadagnato l’immunità: i preferiti della Casa e quindi gli immuni sono Alex, Katia, Manuel, Aldo e Manila. Ma non sono stati gli unici. Quest’anno per un certo periodo di reality le due opinioniste potranno dire il loro preferito della Casa e saranno immuni insieme ai preferiti della Casa. Adriana ha reso immune le principesse Selassiè, Sonia invece Soleil.

Questo televoto non è eliminatorio, ma il meno votato rimarrà in nomination. I nominati sono Tommaso Eletti e Francesca Cipriani. Queste le nomination nel dettaglio, fatte in confessionale dagli immuni e palesi dai non immuni: