GF Vip, Soleil demolisce Antinolfi: “Eri ossessionato, ora mi fai questo”

Soleil e Gianmaria Antinolfi sono stati insieme prima del GF Vip, lo sanno tutti ormai. Non si erano lasciati in buoni rapporti, però, o almeno non da parte di lui. Soleil lo ha accolto col sorriso nella Casa durante la prima puntata della sesta edizione e ha parlato di un rapporto di amicizia, ma Gianmaria non era dello stesso avviso. In questi primi giorni di convivenza hanno chiacchierato e si sono un po’ punzecchiati, anche parlando con gli altri del loro rapporto. In particolare è stato Gianmaria a rivelare che si era innamorato di Soleil ma che lei non era pronta per una relazione seria. Ebbene, pare non sia andata proprio così.

Soleil non voleva una storia con Antinolfi: lo ha detto chiaramente oggi. I due hanno avuto un confronto prima della seconda puntata di stasera e la giovane ha messo le cose in chiaro. Soleil ha ricordato a Gianmaria di essere sempre stata chiara con lui e di avergli sempre detto come stavano le cose. Non ha mai provato trasporto per lui ed è per questo che la relazione non è passata allo step successivo, da parte sua era solo amicizia. Per questo, ha aggiunto, passavano le ore a giocare ai videogiochi e a chiacchierare. “Non è che non era il momento giusto, non c’era proprio la voglia di una relazione con te”, ha detto apertamente. A non far scattare la scintilla è stato forse anche l’atteggiamento di Gianmaria Antinolfi: troppo oppressivo secondo Soleil. Quest’ultima ha lanciato accuse ben precise:

“Eri diventato troppo pesante, l’hai fatto con quell’altra, l’hai fatto con me e io non ce la faccio. Quando ti fissi sei così. Eri un po’ ossessionato, oppressivo, con cose che non mi va di affrontare qui”

Ovviamente sappiamo già che per Signorini la Casa del GF Vip è il posto giusto per affrontare le cose. Eccome se lo è, lo abbiamo imparato bene con Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò lo scorso anno. Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi al GF Vip parleranno di sicuro del loro passato. Lei ha anche detto che l’imprenditore si presentava sotto casa sua a sorpresa, è arrivato a raggiungerla a Napoli circa quaranta volte. Soleil avvertiva la sensazione che Gianmaria limitasse la sua libertà personale e questo per lei è inaccettabile in una relazione.

Nel confronto tra Soleil e Gianmaria al GF Vip non si è parlato solo di passato, ma anche di presente. Sì, perché lui ha raccontato ad altri concorrenti dei dettagli privati del loro rapporto e a lei non è affatto piaciuto. A lei non piace che Gianmaria vada in giro a dire determinate cose:

“Perché devi dire in giro ‘Ah sì me la sono sc….ta’?. Ti sembra una cosa bella? Questo è mortificante, ma come ti permetti a dire in giro queste cose? Mi viene da piangere. Quello che fai è mortificante. Perché mi hai fatto questo? Soprattutto con me che ho cercato sempre di tutelare i tuoi sentimenti”

Alla fine Soleil e Gianmaria si sono abbracciati per stabilire la pace. O almeno una tregua, perché al Grande Fratello Vip non bisogna mai star tranquilli…