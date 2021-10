Chi è uscito al GF Vip 6 venerdì 29 ottobre 2021? Prima di arrivare a eliminato e nuovi nominati della quattordicesima puntata, Alfonso Signorini ha affrontato le dinamiche degli ultimi giorni e tutte le sorprese per i suoi Vipponi. Come è successo sempre nelle ultime puntate, anche stasera Katia Ricciarelli è stata la prima protagonista della puntata. Il suo scontro con Jo Squillo di lunedì scorso ha lasciato degli strascichi nella Casa ed è stato aperto il dibattito sui vari confessionali. Non sono volati stracci stasera, per cui Signorini è passato a chiudere il televoto prima di proseguire con la serata. Quindi ha letto subito il nome della prima concorrente salva fra le tre a rischio, ovvero Carmen, Ainett e Francesca: la Cipriani subito salva.

Proprio Francesca è volata in confessionale dove c’era un regalo ad attenderla. Per riceverlo però ha dovuto togliere la fascia e mostrare il colore della tinta uscito male, a tratti malissimo. Il conduttore le ha dato modo di vendicarsi di uno dei Vipponi e lei ha scelto, ovviamente, Giucas Casella, tingendogli i capelli di arancione. Si è tornati a parlare di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié dopo il bacio di qualche giorno fa. Dallo studio si sono tutti schierati in difesa di Lulù, invitando Manuel a non illudere la ragazza in alcun modo.

C’è stato un nuovo confronto tra Soleil Sorge e Raffaella Fico, tornata nella Casa per presunti conti in sospeso, che forse però non c’erano davvero. La Sorge ha agito come suo solito: voce angelica e in attacco. Raffaella invece sembrava non così vogliosa di avere questo confronto e soprattutto non voleva cadere nelle provocazioni dell’altra. Manco a dirlo, le opinioniste hanno difeso Soleil. Fino a un certo punto, però, perché Adriana Volpe ha parlato degli scivoloni della Sorge. Si è acceso un forte scontro in studio tra Raffaella, le opinioniste ed ex concorrenti.

Ainett Stephens ha parlato dell’autismo di suo figlio e ha ricevuto la sorpresa di suo fratello e sua sorella. Dopo questo momento molto toccante si è tornati a parlare della soap opera della Casa: Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Stavolta il conduttore ha messo i due a confronto con Soleil, Alex, Davide e Manila, che non credono a questa possibile coppia. Anche stasera se ne è parlato ma senza avere, alla fine, nulla di concreto in mano, in realtà. A questo punto della serata il conduttore ha chiesto la busta del verdetto: l’eliminato della quattordicesima puntata del GF Vip 6 è Ainett. Queste le percentuali: Carmen 46%, Francesca 29%, Ainett 25%.

Stasera tutti gli uomini hanno condannato una donna direttamente al televoto, prima delle nomination. Ogni uomo ha salvato una donna, l’ultima non salvata è finita al televoto. Ma visto che mancava un uomo, anche Ainett ha potuto salvare una delle sue ex coinquiline e lei ha salvato le Selassié. Aldo Montano ha salvato Manila, Alex ha salvato Soleil, Davide ha salvato Katia. Poi ancora Gianmaria ha salvato Sophie, Giucas ha salvato Francesca, Manuel ha salvato Jo, Nicola ha salvato Miriana. Carmen è di nuovo in nomination.

Stasera è stato svelato anche il mistero del drone al GF Vip: il messaggio era per Jo Squillo da parte di Michelle, una ragazza che vive con lei e la chiama mamma. Poi Signorini ha dato inizio alla danza delle nomination, con un tutti contro tutti dopo due settimane di sole donne. Gli immuni della Casa sono stati Manila, Manuel e Aldo. La Volpe ha reso immune Davide, mentre la Bruganelli ha dato l’immunità a Giucas. I nominati sono Carmen, Gianmaria e Francesca. Queste le nomination dei concorrenti, segrete solo quelle degli immuni: