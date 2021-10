GF Vip, Manuel bacia Lulù nella notte e il Web si scatena: solo strategia?

Manuel Bortuzzo ha baciato di nuovo Lulù al Grande Fratello Vip 6, e non è una notizia datata. No, affatto: è successo tutto stanotte e naturalmente questo gesto ha scatenato i social. C’è chi ha difeso la scelta di Bortuzzo di riavvicinarsi a Lulù… No, in realtà non c’è chi lo ha difeso, anzi. I suoi fan più affezionati di sicuro proveranno a capire e comprendere, ma chi invece guarda il programma da spettatore, senza tifare per uno o per l’altro, ormai inizia a non capirci più nulla e non è più disposto a difendere il giovane. E poi ci sono i fan degli altri concorrenti, tra cui anche quelli della principessa, che hanno cominciato a urlare a destra e a manca che Lulù aveva ragione.

Lulù aveva ragione, secondo loro, perché mentre lei diceva che c’è qualcosa fra lei e Manuel sui social molti le davano della visionaria. Come se si facesse dei castelli in aria da sola, perché Bortuzzo era stato chiaro con lei: non era pronto a iniziare una relazione. Un bacio potrebbe non aver cambiato le cose, potrebbe essere solo attrazione fisica o bisogno d’affetto, ma questo non giustificherebbe Manuel. Il motivo? Beh, è molto semplice, in realtà: Lulù è infatuata di Bortuzzo, per cui un bacio per lei vuol dire molto. Basta pensare che si è risentita del fatto che Manuel abbia preferito baciare Aldo Montano anziché lei durante il kiss freeze.

Insomma, questo bacio tra Manuel e Lulù al GF Vip 6 ha agitato le acque sui social e stupito molti. Ma come è successo? Bortuzzo era a letto quando la Selassié lo ha raggiunto per dargli la buonanotte, così ha iniziato a dargli dei baci sulla guancia fino a quando si sono ritrovati occhi negli occhi. Ed è stato Manuel a baciare Lulù, lui si è lanciato per primo e con questo gesto sarà ormai ingiustificabile nel caso in cui dovesse di nuovo prendere le distanze. A meno che non metta in chiaro le cose con Lulù e lei sia consapevole in tutto e per tutto di ciò che succede fra loro.

Proprio questo sta facendo arrabbiare qualche spettatore, che non è più disposto a comprendere Manuel. Lui infatti si era lamentato del comportamento di Lulù e sembrava insofferente nei suoi confronti, talmente tanto da far intervenire Signorini per ammonire la Selassié. Il conduttore aveva parlato chiaro con la giovane principessa dicendole che non c’era trippa per gatti, ma lei non ha mai mollato. Ha di sicuro modificato il suo atteggiamento, provando a essere meno oppressiva e assillante, ma sarà davvero già cambiata? Oppure dopo due o tre baci tornerà la Lulù di prima? Il tempo per lavorare su sé stessa potrebbe essere stato poco. C’è anche da dire che sono due ragazzi giovani che vivono un’attrazione, quindi è difficile resistere.

Qualsiasi sia stata la motivazione che ha spinto Manuel a baciare Lulù, c’è chi ci vede dietro un po’ di strategia. Secondo i più maligni, infatti, Bortuzzo potrebbe aver attuato una strategia riavvicinandosi alla Selassié per avere delle clip in puntata. Obiettivamente, però, non sarebbe necessario visto che Alfonso ha un debole per Bortuzzo e riesce sempre a dedicargli un po’ di spazio. Anche ieri sera è successo, per esempio, mostrando il video in cui lui suona il pianoforte. Vedremo cosa avrà da dire venerdì in puntata e soprattutto se questo nuovo bacio tra Manuel e Lulù al GF Vip avrà un seguito…

A Manuel piace Lulu quando non è troppo invasiva,poi a 23 anni il contatto fisico è essenziale….dispiace solo che per lei,lì dentro,è molto di più di ciò che è per lui #GFVIP pic.twitter.com/BjVXrmdjep — ????❤️ a_n_n_a_79 ???? (@Soleluna790210) October 26, 2021