GF Vip, Bortuzzo dà lezioni di vita: la risposta a Signorini è da brividi

Manuel Bortuzzo ha nuovamente regalato un momento forte al Grande Fratello Vip 6. Il giovanissimo concorrente ha ricevuto una graditissima sorpresa la scorsa settimana. Il programma condotto da Alfonso Signorini ha deciso di accontentarlo, facendogli arrivare nella Casa di Cinecittà un pianoforte. La musica è un’altra passione che il nuotatore coltiva e che l’ha aiutato nei momenti più difficili. La vita con Manuel è stata ingiusta e nelle piccole cose riesce oggi a trovare il sorriso e la serenità.

Ed ecco che nei giorni scorsi Bortuzzo ha emozionato e commosso tutti, telespettatori e coinquilini, suonando al pianoforte. Il gieffino ha deciso di incantare tutti cantando il noto brano di Ultimo, Sogni appesi. Un momento magico, durante il quale non sono mancate le lacrime. Gli altri concorrenti non hanno potuto trattenere la commozione e, in particolare, Aldo Montano si è lasciato andare a un pianto. Quest’ultimo, sin da subito, ha dimostrato di aver creato un bellissimo rapporto con Manuel.

Vederlo suonare al pianoforte e cantare la canzone del noto cantautore l’ha colpito nel profondo. Nel corso della tredicesima puntata del GF Vip 6, Signorini sceglie di condividere questo speciale momento in prima serata. Il pubblico si dice commosso di fronte all’esibizione di Bortuzzo al pianoforte, che poi dà una lezione a tutti con grande naturalezza.

Senza lasciarsi andare a show televisivi, ancora una volta, Manuel sorprende tutti con una lezione di vita. Quando Alfonso gli chiede quali sono i suoi sogni, tenendo conto del brano di Ultimo da lui scelto, risponde: “Semplicemente vivere”. C’è molto da imparare da Bortuzzo, il quale lascia tutti senza parole con questa risposta, molto semplice, ma che ha un significato forte e profondo.

Nonostante la vita con lui sia stata ingiusta, il nuotatore cerca di trovare nelle piccole cose qualcosa che possa donargli serenità. Di certo per lui appare tutto complicato, ma sta facendo capire a tutti che qualunque cosa deve e può essere superata. Ovviamente, Manuel vive anche di speranze, per un futuro migliore, in cui possa tornare a camminare.

E, nel frattempo, il reality show gli ha regalato l’opportunità di stare in piedi tra i suoi coinquilini attraverso i tutori. Anche in quel caso è riuscito a commuovere tutti. Di recente è stato colpito da qualche critica. In particolare, il suo atteggiamento con Lulù Selassié non sta piacendo al pubblico.

Ma questo è un lato che può essere oppure no apprezzato dai telespettatori, senza mettere mai in dubbio che Bortuzzo può ogni giorno dare a tutti grandi lezioni di vita. E lo dimostra ancora stasera!