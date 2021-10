GF Vip, Lulù non molla Manuel: “Vuoi riavvicinarti?”, lui la respinge ancora

Lulù Selassié non ne vuole sapere di rinunciare a Manuel Bortuzzo. Non sono passati molti giorni da quando è stata rimproverata da Alfonso Signorini nella puntata del GF Vip, quindi in diretta nazionale. Lulù si è presa un bel rimprovero da parte del conduttore, che ha provato a farle capire una volta e per tutte che non c’è trippa per gatti. Manuel non è disposto a iniziare una storia d’amore con lei, ma lei pare non essere disposta a stargli alla larga. Questa storia non potrà che peggiorare, soprattutto perché Bortuzzo, magari anche per educazione e gentilezza, non riesce a essere così crudo e diretto come lo è stato Signorini. O meglio, se in un primo momento dice “no” subito dopo dice “fai come vuoi”. Forse perché quando dice “no” Lulù continua a insistere e insistere, mentre con un “fai come vuoi” il confronto finisce lì?

La ragazza è abbastanza insistente, non a caso è riuscita a stare distante, ma neanche tanto, solo per due giorni. O qualche ora in meno, addirittura. Però su Twitter i fan hanno spesso notato che dove c’era Manuel subito arrivava Lulù. Nelle ultime ore la principessa ha chiesto a Bortuzzo se è disposto a riavvicinarsi, magari in amicizia ma chissà cosa intendeva veramente. La Selassié ha spesso dato dimostrazione del fatto che nonostante qualcuno le dica “A” in modo chiaro, lei riesca a interpretare questa “A” e farla diventare “AB”, mettendoci del suo. Insomma, lei interpreta parecchio ciò che le viene detto e ne costruisce una versione che la fa stare meglio. Di sicuro un meccanismo di difesa per soffrire meno.

Nelle scorse ore, Lulù ha chiesto a Manuel di parlare e si sono confrontati lontano da tutti. Ha chiesto al nuotatore fino a che punto può spingersi oggi come oggi nel loro rapporto. Se ha voglia di abbracciarlo, può farlo? A un certo punto, come riporta Biccy, Lulù si è messa a piangere davanti a Manuel perché emozionata dal loro abbraccio. Per lei pare che tutti gli abbracci siano emozionanti, almeno così ha detto. “Voglio essere libera di abbracciarti se voglio, ok? Come adesso”, ha detto Lulù. Bortuzzo l’ha abbracciata in quel momento, poi subito stava andando via. Lei lo ha fermato, non aveva ancora finito il discorso.

Manuel ha girato il viso quando Lulù voleva baciarlo, ma lei lo ha rassicurato: non c’era bisogno di girarsi, non lo avrebbe baciato sulle labbra. Quindi ha chiesto conferma dell’accordo che aveva pensato di aver raggiunto. Possono ricominciare da quell’abbraccio? Bortuzzo ha chiarito ancora una volta che non ha senso per lui:

“No, nel senso, sì, cioè… Ok. Vivi, fai il tuo percorso. Le cose se sono escono. La forza delle cose belle è questa. Non riesco neanche a parlarne perché mi sento in difficoltà. Io faccio il mio, se c’è un qualcosa che ci farà riavvicinare ci sarà”

“Volevo sapere se tu eri disposto a riavvicinarti”, ha chiesto chiaramente Lulù. Lui ha risposto che non è questione di essere disposto perché le cose devono nascere in modo spontaneo. Lui non avrebbe problemi, è amico della sua ex quindi figuriamoci se non potrebbe esserlo di Lulù, però vuole che le cose accadano con naturalezza. Chiarito questo punto del riavvicinamento, Lulù vorrebbe abbracciare Manuel quando le va: “E poi solo il fatto che se voglio abbracciarti posso essere libera di farlo? Senza che ti devi sentire a disagio”. Anche in questo caso Manuel è stato chiaro: “Solo che non ne trovo il senso da parte mia”.

Lulù allora gli ha fatto notare che lui abbraccia altri, come per esempio Gianmaria. Bortuzzo ha spiegato che lo fa con pochi, spesso per scherzo, perché non fa parte di lui questa cosa di abbracciare le persone. “Tra di noi è diverso, c’è stato un affetto diverso. C’è un altro tipo di affetto”, ha insistito Lulù. E proprio perché lei continuava a insistere, alla fine Manuel ha preferito chiudere così: “Sentiti libera di fare quello che vuoi”. Signorini sarà costretto a intervenire di nuovo nella nuova puntata di domani del Grande Fratello Vip 6?