GF Vip, 6° puntata: fuori Ivan o Carlotta? Pronostico e anticipazioni

Un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip in onda stasera alle 21,20 su Canale 5. In nomination Ivan Gonzalez e l’ex miss Italia Carlotta Maggiorana. Chi abbandonerà la Casa? Il pronostico e le anticipazioni: ospiti e temi trattati

In arrivo la sesta puntata del Grande Fratello Vip, il reality targato Mediaset dove ha luogo la convivenza ‘forzata’ di molti personaggi dello spettacolo. Dopo appena due settimane, sono già tanti gli argomenti che sono stati affrontati nel corso delle precedenti puntate. A far discutere, a dir la verità, sono state più le dinamiche esterne rispetto a ciò che succede all’interno della Casa. Nelle ultime ore, il pubblico ha assistito all’annuncio di Barbara Eboli, compagna di Licia Nunez, la quale ha confessato la volontà di interrompere la relazione con l’attrice. Come la prenderà Licia? Poi c’è la questione di Antonio Zequila e di Federico Rossi: quest’ultimo ha ripreso su Twitter l’attore campano per alcune sue critiche nei confronti dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin. Infine le recenti dichiarazioni di Sonia Pattarino, ex fidanzata di Ivan Gonzalez. Lo spagnolo è uno dei papabili concorrenti che potrebbe uscire questa sera dal reality. Il pubblico ha votato a suo favore o ha preferito Carlotta Maggiorana? Spazio al pronostico di GossipeTv.

Anticipazioni sesta puntata: Licia Nunez ancora protagonista, nomination già decise. Sonia Pattarino farà il suo ingresso nella Casa?

Nel nuovo appuntamento con il reality si parlerà ancora dell’intricato triangolo composto da Licia Nunez, Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. Nelle ultime ore è poi scoppiata la ‘bomba’: Barbara Eboli ha dichiarato sui social di voler metter un punto alla storia d’amore con l’attrice. Verrà poi svelato a che cosa sono servite le nomination che sono state fatte nel corso della settimana. Infine un probabile ingresso: poco fa, la Pattarino ha pubblicato una storia su Instagram che farebbe pensare ad una probabile partecipazione alla puntata di stasera.

Grande Fratello Vip 2020: il pronostico

Sono molti i fan del talk show di Maria de Filippi che attendono un confronto tra l’ex tronista Ivan Gonzalez e la sua ex compagna Sonia Pattarino. Ricordiamo, infatti, che lo spagnolo non ha ancora menzionato l’ex corteggiatrice durante il percorso nel reality. Sonia ha da poco rilasciato alcune dichiarazioni sul gieffino che hanno lasciato di stucco il pubblico. Per quanto riguarda il pronostico sull’eliminazione, il concorrente più papabile ad abbandonerà la Casa è l’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana. La donna, finora, non è riuscita a lasciare il segno, inserendosi poco nelle dinamiche del reality. E proprio il suo basso profilo potrebbe risultare decisivo al televoto.