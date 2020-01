Ivan al GF, Sonia fa delle forti rivelazioni: “Ecco perché non parla di me”

Ivan Gonzalez al GF Vip, Sonia Pattarino decide di parlare: forti rivelazioni sul gieffino

Grande delusione in Sonia Pattarino da quando Ivan Gonzalez è al Grande Fratello Vip. L’ex tronista, conosciuto in Italia proprio per la sua partecipazione a Uomini e Donne, effettivamente non ha citato minimamente la sua storia d’amore con l’ex corteggiatrice. Un dettaglio, questo, che non è di certo passato inosservato a Sonia e al pubblico. La Pattarino stenta a credere che, in un contesto dove si è ripresi 24 ore su 24, il suo nome non esca mai. Ed ecco che l’ex corteggiatrice in una nuova intervista sul Magazine di Uomini e Donne svela il motivo per cui secondo lei Ivan avrebbe scelto di non citare mai la loro relazione. Scendendo nel dettaglio, Sonia è ormai certa che Ivan stia usando una ‘strategia‘. Ricordiamo che, al momento, il concorrente spagnolo si ritrova a lottare al televoto contro Carlotta Maggiorana. Oggi la Pattarino ha iniziato a pensare che Gonzalez, durante la loro breve relazione, abbia solo finto. Si dice convinta del fatto che Ivan non dia molto peso ai sentimenti, ma solo alla carriera e ai guadagni. Questo fa ovviamente male all’ex corteggiatrice, che fa delle importanti rivelazioni.

GF Vip, Ivan Gonzalez: Sonia Pattarino pensa che dietro ci sia una strategia

“Il fatto che non mi nomini mi fa pensare a una strategia. Non parlando di me evita di mettermi al centro dell’attenzione e del gossip, come ha sempre voluto fare, scongiurando l’eventualità che l’Italia sappia qualcosa di lui che so solo io”, questo è ciò che Sonia sceglie oggi di dichiarare su Ivan al GF Vip. L’ex corteggiatrice del Trono Classico è a conoscenza di un dettaglio che il pubblico italiano ancora non conosce, di cosa si tratta? La Pattarino poi continua: “Oggi inizio a pensare che la nostra storia sia finita a settembre all’improvviso, dopo un bellissimo viaggio insieme in Messico, perché gli era arrivata la proposta di partecipare al ‘Grande Fratello Vip’. Ivan sa bene, perché me lo disse, che all’interno di un reality è più probabile andare avanti se si fanno nascere love story”.

Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip: Sonia Pattarino sempre più delusa

Forti accuse quelle che Sonia fa su Ivan, che sta vivendo una nuova esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Inizialmente, la Pattarino era addirittura felice di vedere il Gonzalez iniziare questo nuovo percorso, sebbene avesse paura di ritrovarlo ogni giorno in televisione. Oggi, però, per l’ex corteggiatrice la sua storia d’amore con Ivan è definitivamente finita! In realtà, Ivan qualche giorno fa ha fatto qualche rivelazione sulla Pattarino, ammettendo che tra loro non c’è mai stato nulla!