Grande Fratello Vip 6° puntata: Blasi punge, le nomination finiscono male

La sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026 è iniziata con le tensioni, quelle più accese, anche con qualche attacco di Ilary Blasi. A creare le dinamiche ci hanno pensato Francesca Manzini e Paola Caruso. Con loro ci sono stati dei momenti di grandi scontri, anche se non sono state le uniche protagoniste di questo appuntamento così ricco di colpi di scena. Ma il primo blocco Ilary Blasi ha deciso di dedicarlo a loro.

Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, con i loro interventi sul loro caso, hanno definito gli schieramenti, con il pubblico diviso in due. Subito dopo, ecco che una frase della Caruso ha generato una scenata cringe di Francesca Manzini, che ha preoccupato non poco la conduttrice. La puntata è andata avanti con Antonella Elia vs Ibiza Altea. La prima ha accusato la sua coinquilina di aver riservato a Blu Barbara Prezia parole troppo pesanti.

“Va isolata”, ha tuonato nei giorni scorsi Antonella, com’è stato possibile ascoltare tramite la clip mandata in onda durante la puntata. Marco Berry ha trovato questa sua frase “feroce” e ha subito difeso Ibiza. Anche altri uomini della Casa hanno preso le difese della Altea, seguiti da Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ritiene che le donne stiano facendo una brutta figura e che stiano dando l’opportunità a Ibiza di crescere come vittima.

A detta dell’opinionista, tutte loro starebbero passando dalla parte della ragione a quella del torto. Poi ha accusato Blu di essere “trasparente” e per nulla coinvolta nelle dinamiche della Casa. La Lucarelli ritiene che stia portando avanti questa storia contro Ibiza troppo avanti e che si chiuda in sé stessa quando ci sono altre dinamiche.

Non è finita qui, anche la Buonamici si è scagliata contro Blu: “Se sei uscita dal grigio è anche grazie a Ibiza”. “Prima o poi vedremo anche il tuo carattere”, ha continuato Ilary Blasi, stroncando ulteriormente la Prezia.

Grande Fratello Vip, chi è finito al televoto: lacrime e nuove rivalità

Dopo momenti di spensieratezza, tra balli e risate, è arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto. Il pubblico ha eletto preferito Raimondo Todaro, con il 76,34% (Ibiza 23.66%, finita direttamente al televoto). Il ballerino ha dovuto decidere se rendere immune sé stesso e gli altri uomini oppure dare l’immunità a una donna della Casa. Senza pensarci due volte, Raimondo ha salvato dalle nomination la Manzini.

Il momento più emozionante della sesta puntata del Grande Fratello Vip è stata dedicata a Raul Dumitras, che ha potuto riabbracciare il padre, che per la sua famiglia ha sempre fatto grandi sacrifici. Le nomination sono iniziate subito dopo il numero di magia di Marco Berry. Le donne si sono votate tra loro e gli uomini hanno fatto lo stesso. Al televoto sono finiti Ibiza Altea, Paola Caruso, .

Le nomination hanno acceso una forte rivalità tra la Caruso e la Elia. Le due, che finora sono state grandi amiche, attualmente non hanno più un grande rapporto. “Viscida, schifosa”, ha tuonato Paola, che si è sentita tradita quando Antonella ha difeso Francesca, attaccando lei. “Ti do un ceffone”, ha replicato la Elia, furiosa. Le nomination si sono concluse con Antonella in lacrime, dopo essere stata attaccata anche dalla Mussolini. Con entrambe, la Elia aveva stretto un’amicizia.

Alla fine, al televoto sono finiti Ibiza, Antonella e Marco.