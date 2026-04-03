Francesca Manzini terrorizza Ilary Blasi: Caruso la inchioda, ma lo studio sotterra lei

La diretta della sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026 sta regalando grandi colpi di scena. Protagoniste della scena sono state, nel primo e accesissimo blocco, Francesca Manzini e Paola Caruso. Quest’ultima ha accusato la coinquilina di aver organizzato tutto con Raimondo Todaro prima di entrare nella Casa, per conquistare il pubblico. Dunque, l’ex Bonas ha ribadito più volte di non credere a questo rapporto e soprattutto alle reazioni della Manzini. La lite, però, in diretta si è trasformata in un momento davvero cringe.

Dopo gli interventi di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, che hanno definito così i due schieramenti della Casa, la Manzini si è lasciata andare a una scenata. Ilary Blasi ha mandato in onda una clip che ritraeva Caruso riportare che, prima di entrare nella Casa, Francesca ha scritto in privato un po’ a tutti i gieffini. Paola ha ipotizzato che con Raimondo Todaro sia arrivata poi a creare una strategia. “Si venderebbe anche sua madre per vincere”, ha affermato la Caruso in questi giorni.

La frase ha mandato in tilt Francesca, che in puntata si è ritrovata in un’altra stanza della Casa, per riaccogliere Todaro nel gruppo. La Manzini ha dato inizio a una scenata, piangendo e urlando. Non solo, ha cercato in tutti i modi di aprire la porta per raggiungere la Caruso e affrontarla faccia a faccia. Questa sua reazione ha paralizzato Ilary Blasi, che le ha chiesto di calmarsi e ha cercato l’aiuto di Todaro. Inoltre, ha tentennato prima di chiederle di tornare il salotto, probabilmente temendo uno scontro troppo acceso.

“Non sono pazza”, l’ha tranquillizzata la Manzini. Lucarelli, dallo studio, ha fatto notare che anche questa sua reazione risulta spropositata, ritenendo che la frase della Paola risulta “un modo di dire”.

“Se accusi Paola di averti detto che vuoi vendere tua mamma sei ridicola”

Una volta rientrati entrambi in salotto, Raimondo si è difeso chiedendo di rendere pubblica la sua chat su Instagram con Francesca, dove si sarebbero scambiati solo tre messaggi. In questo modo, Todaro ci ha tenuto a far presente di non essersi messo d’accordo fuori con la Manzini.

“Abbassa la cresta, perché io non ti ho detto nulla”, ha tuonato poi Selvaggia, quando Raimondo si è rivoltato contro di lei. Ma ecco che la Lucarelli ha ribaltato la situazione e, dopo aver smontato la Manzini pochi minuti prima, l’ha difesa e ha sferrato un duro colpo alla Caruso:

“Paola tu hai scritto pure a me che non mi conoscevi. Ho trovato più parac**o che tu abbia scritto a me, che Francesca”.

L’opinionista ritiene che la Manzini abbia fatto una cosa normalissima, scrivendo a tutti in privato prima di entrare nella Casa. Cesara Buonamici ha difeso ancora Francesca e Raimondo, certa che il pubblico non si farà fregare da una eventuale strategia, che a detta sua non esisterebbe.