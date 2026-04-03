Grande Fratello, scoppia la guerra in diretta: Lucarelli smonta Manzini, ma Cesara ribalta tutto

Ci pensa Francesca Manzini ad aprire la sesta puntata del Grande Fratello VIP 2026. L’attrice ha dovuto affrontare il distacco da Raimondo Todaro, che in quanto al televoto è finito in questi giorni nel monolocale della Casa insieme a Ibiza Altea. La gieffina non ha trattenuto le lacrime e molti, come Paola Caruso e Adriana Volpe, credono che sia stata una reazione decisamente esagerata. Alessandra Mussolini, inizialmente, sembrava sostenerla, ma poi ha fatto notare che per tutti loro è stato un po’ pesante vederla girare per la Casa in quel modo.

A complicare la situazione è stato Raimondo, che dal monolocale ha fatto uno scherzo, come Pesce d’aprile, a Francesca dicendo di non riuscire a vivere più chiuso in quella stanza. A quel punto, la Manzini ha cercato di aiutarlo, innervosendo tutti. “Siamo tutti convinti che è tutto esasperato. La vera Francesca non c’è. Se voleva fare tutta questa umanità non veniva al Grande Fratello, ma c’è la Caritas”, tuona stasera Paola, sempre più infastidita dal suo comportamento.

“Tu crei un’atmosfera pesante per tutti”, continua la Caruso, mentre Francesca tenta di difendersi. L’ex Bonas in questi giorni ha accusato Todaro e Caruso di aver montato il tutto ancora prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip per avere un loro spazio da protagonista. Se così fosse, ci stanno riuscendo. Il pubblico, invece, è diviso. Da una parte c’è chi ritiene che Paola abbia ragione e che Francesca non sia per nulla naturale. Dall’altra c’è chi è convinto che la Caruso sia un po’ troppo aggressiva, sebbene faccia bene a dire le cose in faccia e a creare dinamiche.

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro la Manzini, trovando anche lei esagerato il suo comportamento:

“È un personaggio teatrale e cringe. È poco simpatica a volte. O finge o la sua situazione è preoccupante. Sta vivendo una dipendenza affettiva. Non è normale che dopo mezz’ora la viva come se lui fosse partito per il fronte. C’è una componente tossica nel loro rapporto”

Francesca si difende dicendo che dietro c’è una sua ricerca di un appoggio e un sostegno nella Casa. La Lucarelli ritiene, però, che gli altri siano “ossessionati” da lei, parlando tutto il giorno di questo. Gli altri inquilini si difendono, smentendo. Ha tutt’altra opinione Cesara Buonamici, che definisce Paola, Alessandra e Antonella (quest’ultima però ha difeso Francesca) “le tre iene”. L’opinionista crede che la Manzini sia un personaggio forte e che le altre siano impaurite da questo.

È chiaro ormai che si siano creati due schieramenti per il pubblico: Mussolini e Caruso da una parte e Manzini e Todaro dall’altra. Un dettaglio importante per far andare avanti questa edizione, visto che gli schieramenti funzionano sempre e coinvolgono i telespettatori.