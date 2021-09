Grande Fratello Vip 6 prima puntata: chi è entrato, nominati e uno scontro

La sesta edizione del Grande Fratello Vip ha preso inizio nella prima serata di lunedì 13 settembre 2021, con Alfonso Signorini affiancato dalle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Il padrone di casa ha iniziato la puntata annunciando entrambe e salutando Pupo e Antonella Elia, coloro che hanno rivestito questo ruolo lo scorso anno. La prima a varcare la famosa porta rossa è stata Katia Ricciarelli. La cantante ha mostrato così la Casa di Cinecittà al pubblico di Canale 5, seguita da Manuel Bortuzzo.

Il 22enne, sulla sua sedia a rotelle, ha emozionato tutti con il suo discorso iniziale. La terza ad approdare nella Casa di Cinecittà è stata Raffaella Fico, che ha messo in scena un balletto in passerella. Dopo di che, è arrivato Aldo Montano, a cui è stata riservata una sorpresa. Piccoli schermidori si sono presentati di fronte a lui, rendendo speciale il suo ingresso.

È arrivato poi il momento per Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié – le tre principesse di Etiopia – di diventare ufficialmente delle concorrenti di questa edizione. Le tre ragazze sono state raggiunte da Alex Belli, che però non ha fatto con loro il suo ingresso. Dopo un momento scherzoso, le tre sorelle hanno dovuto attraversare un piccolo tunnel.

Invece, l’attore ha raggiunto subito i gieffini già presentati, dentro la Casa. Fuori dalla porta rossa si sono presentati, successivamente, Francesca Cipriani e Amedeo Goria. La prima ha dovuto affrontare una prova su un’altalena. In quanto soffre di vertigini, si è – come si poteva immaginare – lasciata andare a forti lamentele.

A fare una sorpresa ai telespettatori nostalgici della passata edizione del GF Vip ci pensa il vincitore, Tommaso Zorzi. “Non voglio perdermi nella retorica e riassumo tutto in un grazie”, ha dichiarato. Intanto, le tre principesse sono finite nella Social Room, dove hanno potuto leggere alcuni dei commenti arrivati in questa prima puntata.

Con “la benedizione” di Tommaso, anche loro hanno fatto il loro ingresso nella Casa. Zorzi conosce da tempo le tre nuove gieffine. Subito dopo, sono arrivati Soleil Sorgé e Gianmaria Antinolfi, che già di conoscevano. L’imprenditore napoletano, prima del suo ingresso, ha dovuto affrontare le opinioni della Volpe e della Bruganelli. Successivamente, entrano nella Casa Carmen Russo e Manila Nazzaro.

La secondo ha avuto un confronto a distanza con Adriana Volpe, parlando della lite che hanno avuto.Le due conduttrici hanno fatto capire che tra loro c’è serenità. Infatti, l’opinionista ha fatto sapere di aver chiamato Manila prima dell’inizio del reality.

Subito dopo è arrivato il momento per Tommaso Eletti di entrare nella Casa. Signorini, in questo caso, ha fatto una premessa. Sono consapevoli delle polemiche che le frasi del giovane hanno generato durante la sua partecipazione a Temptation Island 2021 e anche dopo.

Il padrone di casa ci ha tenuto a precisare che non ci sono pregiudizi nei suoi confronti e che dovrà essere lui a far cambiare idea al pubblico. Ha avuto la possibilità di entrare in gioco in compagnia della sensuale Ainette Stephens. I due sono approdati nella Stiva, per poi raggiungere i coinquilini. In Casa Ainette si è lasciata andare con il twerking, deliziando tutti.

Gli altri concorrenti di questa edizione faranno il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia venerdì prossimo – vanno in onda ben due puntate a settimana. Intanto, il reality non ha perso tempo e ha deciso di iniziare con le nomination già nel corso della prima puntata.

Solo le donne hanno dovuto mettersi in gioco nominandosi tra loro. Le più grandi, ovvero Manila, Katia, Carmen e Ainette, hanno avuto un privilegio: le nomination segrete. Soleil, Francesca, Raffaella e le tre principesse hanno dovuto, invece, farle in modo palese.

Katia ha nominato Manila;

Manila ha nominato le Selassié;

Raffaella ha nominato Manila;

Soleil ha nominato Raffaella;

Ainette ha nominato le Selassié;

Francesca ha nominato le Selassié;

Carmen ha nominato le Selassié;

Le sorelle Selassié hanno nominato Francesca.

Durante le nomination è scoppiato il primo scontro, quello tra Raffaella e Soleil. Il voto della Sorgè non è stato preso bene dalla Fico ed entrambe non se le sono mandate a dire.

Le più nominate sono state le Selassié e Manila: non sono finite al televoto, ma vivranno i primi giorni nella Stiva. Signorini ha poi annunciato un cambiamento.

Le tre sorelle sono state le più votate, quindi solo loro dovranno restare nel luogo ‘meno carino’ della Casa. La Nazzaro, infatti, ha avuto la possibilità di tornare con gli altri gieffini.

Le Selassié hanno dovuto poi scegliere un uomo, tra i coinquilini, con cui condividere la Stiva. Ebbene, hanno scelto Alex Belli.

Quest’anno, il reality ha messo a disposizione una stanza speciale, con un letto composto da quattro posti. La prima puntata si è conclusa con varie immagini che ritraevano i gieffini della passata edizione ballare.