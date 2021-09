Adriana Volpe e Manila Nazzaro pronte per la sesta edizione di Alfonso Signorini. La prima torna nel reality show da opinionista dopo aver partecipato nel 2020 mentre la seconda sarà una delle concorrenti del programma. Non tutti sanno, però, che tra la Volpe e la Nazzaro c’è stato più di qualche problema in passato.

A ricordarlo ai telespettatori Dagospia, che ha precisato che i fatti risalgono a cinque anni fa, quando Manila Nazzaro è stata sostituita da Adriana Volpe alla conduzione di Mezzogiorno in famiglia. Una scelta di mamma Rai che ha scatenato la Nazzaro, che si è sentita vittima di un’ingiustizia.

Il portale di Roberto D’Agostino fa sapere:

“Gira voce che i rapporti tra le due signore non sarebbero dei migliori, c’è chi prevede scintille. Tutta colpa di vecchie ruggini, la Nazzaro conduceva nel 2017 Mezzogiorno in Famiglia e l’anno successivo fu fatta fuori per far posto proprio alla Volpe. Ne vedremo delle belle”

In una recente intervista rilasciata a Tv Blog Manila Nazzaro ha cercato di gettare acqua sul fuoco. La compagna di Lorenzo Amoruso ha definito Adriana Volpe una grande professionista e ha confidato di averle telefonato prima di iniziare la sua avventura al Grande Fratello Vip. Dunque tutto fumo e niente arrosso o si prevedono scintille nello studio romano di Mediaset?

Tra l’altro Adriana Volpe dovrà vedersela anche con Sonia Bruganelli, la nuova opinionista del Grande Fratello Vip. Pare che la moglie di Paolo Bonolis non sopporti molto la nuova collega e secondo i beninformati le due si sarebbero già scontrate sul set del servizio fotografico.

Lo stesso Alfonso Signorini ha ammesso che non sarà facile gestire alla nuova edizione del Grande Fratello Vip due personalità forti come quelle di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Quando inizia il Grande Fratello Vip 2021 e chi sono i concorrenti

Il Grande Fratello Vip 2021 inizierà lunedì 13 settembre. Si partirà subito con il primo raddoppio settimanale: la seconda puntata del reality show andrà in onda venerdì 17 settembre.