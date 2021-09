Grande Fratello Vip: nuova bordata di Selvaggia Lucarelli contro Eletti

By

Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip 6? Selvaggia Lucarelli non ci sta. Nelle scorse ore la giornalista e seguitissima blogger ha condiviso sui suoi profili social una nuova bordata contro l’ex co-protagonista di Temptation Island, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

La Lucarelli ha pubblicato uno stralcio di un suo ultimo articolo pubblicato sulla testata giornalistica de Il Fatto Quotidiano. Sul suo pezzi la giornalista è tornata a manifestare tutti i suoi dubbi e perplessità, per non dire sconcerto, circa la decisione di Signorini di invitare Eletti a far parte del GF Vip.

Tommaso infatti è inviso a tanti, non solo alla Lucarelli. Il motivo? Per il suo comportamento sessista, geloso e manipolatore dimostrato nei confronti della sua ormai ex compagna Valentina. Selvaggia esordisce il suo post scrivendo di pensare ad una binomio: panchine rosse e porte rosse.

Un alternarsi di argomenti che sono in questi giorni oggetto dell’attenzione dei media che si sprecano in fiumi di parole sui rapporti tossici. Dopo aver fatto una rapida sintesi della storia tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli a Temptation Island, ha fatto delle considerazioni.

L’incubo per un manipolatore è l’atteggiamento punitivo da cui non scaturisce alcun effetto. Per spiegare quanto malato fosse il rapporto tra Tommaso e la sua compagna si sono scomodati anche psicologi di fama. Nonostante ciò, Eletti è stato premiato con un reality, cachet generoso e l’appellativo di vip.

Ed oggi ha anche l’onore di posare al fianco di personaggi del calibro della cantante lirica Katia Ricciarelli e dell’oro olimpico Aldo Montano. Come sottolinea la Lucarelli, Eletti anziché diventare un monito è diventato una star. Diventando però pedina inconsapevole di un meccanismo televisivo già visto anche negli anni precedenti.

Tutti gli occhi saranno puntati su di lui, su cosa dirà. Alla prima frase sessista, ci saranno le lezioncine di Signorini e i provvedimenti del reality. La conclusione di Selvaggia è la seguente: “L’importante è che lo share non venga maltrattato, mica le donne“.

Parole che si aggiungono a quelle precedentemente dette dalla giornalista nei giorni scorsi , e che hanno innescato una vera bufera mediatica.