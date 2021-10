Grande Fratello Vip 6 nona puntata: nominati, amare verità, nuovi confronti

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 stasera. La nona puntata, in onda nella prima serata di lunedì 11 ottobre 2021, è iniziata con il solito battibecco tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, questa volta durato ben poco. Ed ecco che, dopo essersi collegato con la Casa di Cinecittà, Alfonso Signorini ha aperto un confronto. Scendendo nel dettaglio, una clip ha mostrato Katia Ricciarelli mentre critica e attacca Miriana Trevisan, la quale la scorsa notte si è scambiata un bacio a stampo con Nicola Pisu.

Questo momento ha generato polemiche e, in particolare, la cantante lirica ha avuto molto da dire. Su richiesta di Alfonso e del pubblico, Nicola ha dato un bacio in diretta a Miriana. Le loro labbra si sono semplicemente sfiorate e la Volpe l’ha invitata a fare ciò che si sente. La Trevisan ci ha tenuto a precisare che si è trattato semplicemente di un gioco. La puntata è poi andata avanti con un argomento che sta generando confusione sia dentro che fuori la Casa.

Ovviamente, i protagonisti sono Manuel Bortuzzo e Lulù. Per quest’ultima sicuramente non è stata una serata entusiasmante, visto quanto accaduto durante l’ennesimo confronto. Amedeo Goria, in seguito, ha avuto modo di incontrare la fidanzata Vera, che ha smentito la notizia sulla sua presunta gravidanza.

La serata è andata avanti con lo scontro tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Quest’ultima è accusata dalla coinquilina di aver messo in atto una strategia, avvicinandosi a Gianmaria Antinolfi. Solei è convinta che l’ex tronista sia arrivata nel reality con un copione. Non sono mancate le sorprese stasera. Più volte, Sophie ha minacciato Soleil di essere pronta a rivelare qualcosa sul suo conto. In particolare, ha rivelato che la Sorge si sarebbe fatta scrivere un copione per il suo video di presentazione.

Una tra queste è stata quella di Pago, che è tornato nella Casa di Cinecittà per fare una graditissima sorpresa a Miriana Trevisan! Dopo un nuovo e simpatico momento dedicato a Francesca Cipriani, Signorini ha dovuto comunicare il risultato del televoto. Questa volta, è stata Miriana Trevisan la più votata dal pubblico e, dunque, la preferita.

La gieffina ha dovuto scegliere, tra Raffaella Fico e Gianmaria, chi mandare direttamente al prossimo televoto. La showgirl ha scelto la prima. È arrivato anche per Manila Nazzaro il momento di ricevere la sua sorpresa. A inviarle un video messaggio super romantico è stato, ovviamente, Lorenzo Amoruso. A fine puntata, ha ricevuto anche gli auguri di buon compleanno da parte dei suoi due figli.

A questo punto della serata, Signorini ha dato il via alle nomination, ma prima è stato necessario scoprire gli immuni, ovvero i preferiti della Casa: Alex, Manila, Manuel, Katia, Aldo e Ainett. La Volpe e la Bruganelli hanno scelto rispettivamente Nicola e Soleil. Sono finiti al televoto insieme a Raffaella, Amedeo e Davide.

Raffaella ha nominato Davide;

Davide ha nominato Francesca;

Le sorelle Selassié hanno nominato Amedeo;

Sophie ha nominato Amedeo;

Giucas ha nominato Amedeo;

Francesca ha nominato Davide;

Gianmaria ha nominato Jo;

Carmen ha nominato Amedeo;

Amedeo ha nominato Davide;

Jo ha nominato Amedeo;

Alex ha nominato Gianmaria;

Soleil ha nominato Gianmaria;

Manuel ha nominato Amedeo;

Ainett ha nominato Davide;

Aldo ha nominato Davide;

Manila ha nominato Amedeo;

Nicola ha nominato Carmen;

Katia ha nominato Gianmaria;

Miriana ha nominato Amedeo.

Alfonso ci ha tenuto a far sapere a Katia Ricciarelli che ha sentito Mara Venier, la quale le manda un grande saluto e le consiglia di andare avanti così. Anche per la cantante non è mancata la sorpresa: ha rivisto in video il suo cagnolino Ciuffi.