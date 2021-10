GF Vip anticipazioni: caso ‘Goria papà?’ e sfuriata di Katia su Miriana

Fuori le anticipazioni della nona puntata del Grande Fratello Vip 6: cosa accadrà stasera? Il reality show di Alfonso Signorini torna in onda nella prima serata di lunedì 11 ottobre con un nuovo appuntamento, che si preannuncia ricco di momenti di tensione. In particolare, il pubblico di Canale 5 assisterà a un momento chiave della vita di Amedeo Goria. Quest’ultimo, la scorsa settimana, è stato messo al corrente delle ultime voci di gossip riguardanti la presunta gravidanza della fidanzata Vera Miales.

Questa sera, Signorini tornerà nuovamente a parlare delle immagini che hanno lasciato senza parole il gieffino, di cui si sta discutendo sia fuori che dentro la Casa di Cinecittà. Ebbene i telespettatori più interessati alla questione non dovranno di certo mancare all’appuntamento, visto che si farà luce sul mistero: Vera Miales è incinta oppure no? Goria avrà un confronto con la fidanzata e avrà la possibilità di farle sapere le sue posizioni.

Ci sarà uno spazio dedicato anche a Manila Nazzaro e alla sua storia d’amore con Lorenzo Amoruso. Insieme hanno convinto l’intero pubblico di Temptation Island Vip lo scorso anno e ora regaleranno un nuovo speciale momento ai telespettatori. La scorsa settimana, l’ex calciatore aveva lamentato la mancata sorpresa a Manila e stasera potrà finalmente rifarsi.

Ovviamente, si scoprirà il risultato del televoto che vede scontrarsi al GF Vip 6 Raffaella Fico, Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan. Il meno votato non sarà eliminato, ma finirà in automatico al televoto successivo. Potrebbe, dunque, uscire durante la prossima puntata.

Intanto, molto probabilmente, Alfonso potrà far confrontare due donne della Casa: Katia Ricciarelli e Miriana. Cos’è accaduto tra loro in questo giorni? La cantante lirica si è scagliata contro la coinquilina, dopo aver saputo del bacio con Nicola Pisu. Facendo il punto della situazione, la showgirl si è lasciata andare, baciando a stampo il figlio di Patrizia Mirigliani.

Per loro si è trattato di un semplice gioco ironico, ma per qualcun’altro la situazione è ben diversa. La Ricciarelli non ha per nulla apprezzato quanto accaduto, tanto che ha anticipato che stasera voterà proprio Miriana.

“Questa fa la santarellina e nega l’evidenza. Bugiarda in tutto, allora hanno ragione quelli che l’attaccano. Ho anche pensato ‘a casa c’ha un figlio questa’”

Definendola anche “gatta morta”, Katia è convinta che la Trevisan stia fingendo. Non solo, la cantante ha palesato la sua disapprovazione anche di fronte alla diretta interessata, la quale ha fatto nuovamente notare che da parte sua non c’è alcun interesse nei confronti di Nicola e che è stato tutto un gioco.

Ma ciò che ha lasciato ancora più interdetta la Ricciarelli è il fatto che Miriana avrebbe potuto concludere lì ‘il gioco’, invece ha poi dormito insieme al gieffino. Non resta che attendere la puntata di stasera per scoprire come andrà a finire!