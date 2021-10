Signorini mostra le foto del pancino di Vera Miales a Goria: la reazione

Arrivano notizie inaspettate per Amedeo Goria al Grande Fratello Vip 6. Alfonso Signorini gli fa sapere, attraverso una clip di Pomeriggio Cinque, che la sua fidanzata Vera Miales si è fatta notare con un pancino sospetto. Barbara d’Urso ne ha parlato, in questi giorni, nel suo programma e Signorini ne approfitta per avere una reazione di Amedeo. La notizia ha attirato l’attenzione di tutti fuori dalle quattro mura della Casa più spiata d’Italia. Sebbene da parte della diretta interessata non sia arrivata alcuna conferma, il conduttore crede che Goria debba essere messo al corrente della cosa.

Di fronte alle foto, tutti i suoi coinquilini applaudono felici e Signorini già immagina di vederlo diventare di nuovo padre. Ed ecco che, dopo il confronto con Maria Teresa Ruta, Amedeo si ritrova a dover commentare una notizia che sembra sconvolgerlo. “Che diventi di nuovo padre?”, gli chiede Alfonso. Ma Goria appare abbastanza perplesso sulla questione, tanto che ammette di non saperne nulla. Dunque, prima di entrare nella Casa non aveva alcun dubbio su una possibile gravidanza di Vera.

Detto ciò, fa notare che da tempo ormai non vede la fidanzata, circa 40 giorni. Per tale motivo, confessa di avere qualche dubbio al riguardo. Detto ciò, le manda un bacio e dichiara che gli sembra “un po’ strano” che possa essere incinta. A questo punto, Alfonso si fa aiutare da Manila Nazzaro, la quale fa presente che Vera potrebbe essere incinta di tre mesi, vedendo la pancia che mostra.

Il padrone di casa continua a parlarne con Amedeo e gli chiede come chiamerà questo figlio, qualora la fidanzata fosse davvero incinta. Ancora perplesso e confuso, Goria sottolinea che dovrebbero essere d’accordo in due sul nome da dare. Tornando serio, Signorini assicura che indagherà sulla questione, in quanto non ha intenzione di lasciarlo all’oscuro di una notizia che per lui sarebbe così importante.

Pertanto, gli fa sapere che nei prossimo giorni sapranno tutto. Amedeo è evidentemente sconvolto da quello che ha appena scoperto e sicuramente poco convinto che ciò potrebbe essere vero. Ovviamente, come fa notare anche il conduttore del GF Vip, non ci sono delle conferme al riguardo. Quindi, non si sa al momento se Vera Miales sia davvero incinta oppue no.

Una persona vicina alla modella moldava ha assicurato a Deianira Marzano che non c’è alcuna gravidanza. Invece, si pensa che questo gossip sia stato creato proprio per fare notizia, già dallo scorso mese di agosto. Ora non resta che attendere per scoprire se la fidanzata di Amedeo Goria sia incinta o no. Sicuramente, Signorini dovrà nei prossimi giorni dare delle notizie al riguardo al gieffino, già padre di Guenda e Gian Amedeo, avuti con la Ruta.