Amedeo Goria, Vera Miales è incinta? Emerge un’amara verità

Vera Miales, dopo giorni di silenzio seguiti alla notizia di una sua presunta gravidanza, è tornata sui social con un paio di interventi rumorosi. Nessuna parola sul tema dolce attesa, ma una fonte vicina a lei ha spifferato cosa starebbe davvero succedendo sul fronte della possibilità che sia veramente incinta di Amedeo Goria. Ma si proceda con ordine: sui social la modella e barista moldava 36enne (ha 31 anni meno del fidanzato) ha raccontato con felicità e orgoglio di aver ottenuto la cittadinanza italiana (il tutto testimoniato con la foto della documentazione). A fine mese presterà giuramento e poi potrà finalmente fare quel viaggio con Goria tanto desiderato: destinazione Maldive o Thailandia.

Vera ha poi ricordato il difficile percorso che ha fatto per arrivare in Italia. Nella Penisola è giunta “camminando a piedi per un mese” e “rischiando di morire saltando su un treno in corsa” per “superare la dogana”. Da allora si è costruita un futuro e una nuova vita. Poi è arrivato Amedeo che, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, dopo essersi dichiarato single, ha fatto marcia indietro definendo la Miales la sua “girlfriend”.

Dal canto suo la 36enne moldava, sui social, si è avventurata in un paio di voli pindarici, sottolineando una volta di più di essere innamoratissima del giornalista sportivo. “Sarò la tua futura moglie, se lo meriterai. Se vinci il GF Vip ti sposo”, ha chiosato. E la presunta gravidanza? Cosa c’è di vero? Qualcuno molto vicino a lei ha spiegato che…

Vera Miales, nessuna dolce attesa: la donna non è incinta di Amedeo Goria

Una donna vicina a Vera Miales, entrata in contatto con l’esperta di gossip Deianira Marzano, ha spiegato che la compagna di Amedeo non è incinta. Non solo: tale ‘gola profonda’, per dare credibilità allo spiffero, ha raccontato di vedere spesso Vera in quanto frequentatrice del locale in cui lavora la moldava.

Si mormora inoltre che lo scoop relativo alla fittizia dolce attesa, messo in circolo da qualcuno che ha diffuso alcune foto in cui la Miales presenta un pancino sospetto (ma non riconducibile a una gravidanza), sia stato pensato a tavolino già nel mese di agosto, quando cioè Goria ebbe la certezza di entrare nel cast del Grande Fratello Vip. Un’amara e triste verità, se tale versione trovasse conferma.