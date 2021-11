Grande Fratello Vip 6 diciassettesima puntata: preferito e nuovi nominati

Il Grande Fratello Vip 6 è entrato nel vivo, e forse una parte del pubblico dirà “finalmente” visto che sono passati quasi due mesi. Alfonso Signorini ha aperto la diciassettesima puntata dell’8 novembre 2021 parlando subito di Alex Belli. Ha spedito tutti i concorrenti in camera e tenuto Soleil Sorge in salotto, mentre Alex ha raggiunto la Super Led. Hanno mandato in onda un mega riassunto delle posizioni prese da Belli negli ultimi giorni: prima era convintissimo di non dover fare passi indietro con Soleil, dopo l’incontro con Delia invece ci ha ripensato. Lui non vorrebbe rinunciare a essere sé stesso. Insomma non sembrava disposto a scendere a compromessi con sé stesso per il bene del matrimonio, ma vedere la sofferenza negli occhi di Delia lo ha convinto a cambiare idea.

Alex Belli ha continuato a parlare di amicizia con Soleil, dimenticando però che nei confessionali e in altri momenti hanno affermato, entrambi, che se non fossero impegnati magari ci sarebbe stato altro. Questo dimostrerebbe, secondo buona parte del pubblico, che c’è attrazione fra loro. E in un’amicizia tra uomo e donna, normalmente, non c’è attrazione fisica. Ed è proprio questo che ha ricordato Signorini all’attore, che entrambi hanno parlato di chimica. “Ma è una chimica artistica, cerebrale”, ha replicato l’attore. Ha negato invece di avere attrazione fisica verso Soleil. Sonia Bruganelli ha invitato Belli a riflettere sulle parole che dice su Soleil, che hanno ferito Delia più delle azioni e delle attenzioni magari.

Anche Soleil ha ammesso che le manca il rapporto di prima con Alex, poi Adriana Volpe ha portato a galla la verità sul matrimonio con Delia Duran, con avvertimento di Soleil. Si è concluso così il capitolo Alex-Soleil di stasera. Giucas Casella ha riabbracciato la sua cagnolina Nina, poi Signorini ha tirato in ballo di nuovo Soleil per lo scontro con Miriana Trevisan. Di questo blocco si è compreso ben poco da casa, con un accavallarsi di voci e nessuno che è riuscito a concludere un discorso senza essere interrotto. Miriana è finita sotto accusa per come si è comportata con Nicola Pisu. “Per me la storia è al capolinea”, ha chiarito.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono tornati protagonisti della puntata stasera al GF Vip 6. La mamma di Manuel ha scritto una lettera al figlio e ha parlato duramente del comportamento di Lulù. Ed è arrivato il momento di una sorpresa a Manila Nazzaro: ha riabbracciato Lorenzo Amoruso, in carne e ossa. Lui ha fatto la quarantena per entrare nella Casa e c’è stato un bellissimo incontro fra i due. Miriana ha ricevuto un video del figlio Nicola, mentre Aldo e Alex sembrerebbero aver raggiunto una tregua.

Il preferito della diciassettesima puntata è Soleil. Queste le percentuali del televoto: Soleil 36%, Carmen 25%, Gianmaria 22%, Davide 12% e Alex 5%. La Sorge ha messo in nomination Gianmaria. Prima di scoprire chi gli avrebbe fatto compagnia al televoto, Signorini ha parlato di nuovo con Giucas e gli ha mostrato un messaggio di Orietta Berti. Soleil ha ricevuto un messaggio da sua madre, dopo non molte settimane dal loro incontro in giardino.

Gli immuni della serata sono Aldo, le Selassié, Manuel, Katia e Manila. Le opinioniste hanno reso immune Alex, mentre Soleil è immune per il televoto. Loro hanno nominato in confessionale, gli altri invece con le classiche carte. I nominati di lunedì 8 novembre 2021 sono Gianmaria, Nicola e Miriana. Queste le nomination concorrente per concorrente: