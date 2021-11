GF Vip, la mamma di Manuel a gamba tesa su Lulù: “Non è amore questo”

La mamma di Manuel Bortuzzo ha scritto una lettera parlando anche di Lulù. La signora Rossella non ha gradito delle parole della principessa, ma per un motivo ben preciso. E soprattutto pare non essere felice del comportamento di Lulù e anche in questo caso per dei timori. Non è una mamma invadente che scrive al figlio di non gradire molto la sua frequentazione, insomma, ma preoccupazioni e ricordi molto dolorosi. Alfonso Signorini ha mostrato un video di Lulù nella camera di Manuel in cui ha preso, in sua assenza, delle sigarette, senza chiederglielo insomma. Ma soprattutto la Selassié, che parla spesso inglese, ha usato un’espressione che ha provocato un dolore alla signora Rossella.

Lulù ha detto “mother fu..er”, che corrisponde a un “figlio di p…na” tradotto letteralmente. Questo ha risvegliato nella mamma di Manuel il ricordo della sera dell’incidente. Ma prima di scrivere di questo, la signora Rossella ha detto molto altro a cui però il conduttore del GF Vip non ha dato molta importanza. Forse per evitare che venisse smontata, per così dire, una coppia a cui tiene molto? La mamma di Manuel ha scritto che per il figlio sono fondamentali gli spazi personali e i momenti che si ritaglia per sé. E non è solo questione di libertà o solitudine: “Se vengono a mancare rischi di ammalarti per lo stress”. Per questo è molto preoccupata vedendo che Lulù non sempre rispetta il volere di Manuel.

Bortuzzo è scoppiato in lacrime sentendo la voce della mamma. La signora ha proseguito nella lettera spiegando che da mamma nota che non sempre vengono rispettati i suoi bisogni di stare da solo:

“C’è qualcuno che non riesce proprio a lasciarti questi spazi. Ho visto situazioni in cui è stato chiesto ad altri di starti lontano o di sedersi altrove solo per avere un posto accanto a te. Ecco, io non credo che l’amore sia questo. Credo che chi ti ama debba lasciarti libero di decidere sempre”

Poi ha parlato del momento in cui Lulù è entrata nella camera di Manuel mentre non c’era e ha pronunciato quelle parole. La signora Rossella ha capito che sono state dette con leggerezza, tuttavia sono parole che possono ferire. Soprattutto feriscono loro: sono le parole che hanno urlato a Manuel prima di sparargli. Lui stesso ha confermato poco dopo: “Sono le ultime parole che ho sentito prima di girarmi e vedere la pistola puntata”. Lulù non si è giustificata più di tanto, ha capito di aver riaperto una ferita e si è limitata a chiedere scusa: “Scusa mamma Rossella se ti ha ferito questa parola. Mi dispiace, non era mia intenzione insultare nessuno”. Un comportamento molto apprezzabile della ragazza.

Ma nella lettera della mamma di Manuel Bortuzzo c’era nascosto anche un altro messaggio per il ragazzo, chissà se lo avrà colto però. La signora ha scritto infatti che lo segue tutti i giorni e che segue la sua amicizia pura con Aldo Montano. Non ha menzionato Alex Belli, a cui Manuel è pure legato nella Casa. Forse perché non la ritiene un’amicizia altrettanto pura?