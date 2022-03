Grande Fratello Vip 6 anticipazioni finale: sorprese, ospiti e grandi ritorni

Lunedì 14 marzo 2022 il Grande Fratello Vip 6, dopo 183 giorni di messa in onda e 48 puntate in prima serata su Canale Cinque (la finale sarà la 49esima), chiuderà i battenti e decreterà il vincitore. Anzi, sarebbe più corretto dire la vincitrice visto che i pronostici danno per favoritissime per il trionfo Lucrezia “Lulù” e Jessica Hailé Selassié. Attenzione però a Davide Silvestri, che potrebbe essere l’outsider che non ci si aspetta. Poche speranze di salire sul gradino più alto del podio per Barù, Delia Duran e Giucas Casella (qui le quote aggiornate dei bookmakers relative alla classifica finale). Ma, oltre al televoto che consacrerà il vincitore/vincitrice, cosa accadrà nel corso dell’ultimo atto del programma?

L’appuntamento con Alfonso Signorini & Co è come al solito sulla rete ammiraglia del Biscione, a partire dalle 21:40. La diretta si protrarrà fino a notte fonda, circa l’1:30. Nella prima parte della puntata verrà dato l’esito del televoto che vede protagonisti Giucas Casella e Jessica Selassié: è atteso un risultato scontato, con l’illusionista che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere surclassato nelle preferenze dalla principessa. A questo punto sarà confezionata la rosa dei 5 finalisti che andranno a contendersi la vittoria.

Anticipazioni finale GF Vip 6: le sorprese per gli inquilini e il ritorno di Katia

Naturalmente la finale sarà ricca di sorprese per i “reduci” rimasti in gioco. Non essendoci nomination, parecchie slot saranno riservate agli incontri tra i finalisti e alcuni loro cari. Davide Silvestri avrà modo di rivedere i suoi genitori. Tornerà a dargli sostegno suo padre Andrea, già intervenuto nelle scorse puntate (l’uomo fece un figurone, facendo incetta di complimenti sui social).

Per Delia Duran è previsto un incontro con sua madre, già intervenuta in trasmissione tramite un videomessaggio indirizzato appunto alla figlia. Giucas Casella avrà modo di riabbracciare il suo amatissimo figlio James, allergico alle telecamere. Il giovane, però, farà un’eccezione per omaggiare il padre.

Largo anche a gag all’insegna dello spettacolo: Jessica e Lulù si ricongiungeranno con la sorella Clarissa e saranno protagoniste di una rivisitazione musicale di un brano di Selena Gomez. Anche le inquiline già messe fuori dai giochi daranno il loro contributo, esibendosi sulle note di Lady Marmalade.

Sarà presente in studio anche Katia Ricciarelli che è sparita da un paio di settimane a questa parte: la soprano ha contratto il Covid ed ha dovuto isolarsi. Pare che sia guarita e che sarà regolarmente in studio per la finale.