La soprano non si vede da tempo né al Grande Fratello Vip e non è nemmeno andata da Silvia Toffanin: svelato il motivo dell’assenza

Dove è finita Katia Ricciarelli? Perché è sparita dalla tv e non si è più fatta vedere al Grande Fratello Vip nel parterre riservato a coloro che hanno concluso la loro avventura nel reality show? E perché non ha nemmeno rilasciato la consueta intervista a Verissimo riservata ai concorrenti eliminati dalla Casa più spiata d’Italia? In questi giorni, sulla faccenda, sono circolate diverse indiscrezioni; alcune anche piuttosto fantasiose, come ad esempio quella che voleva l’ex moglie di Pippo Baudo in rotta con l’amico Alfonso Signorini. C’è chi ha avanzato l’ipotesi di una lite con il direttore di Chi Magazine. Nulla di tutto questo, con il giornalista i rapporti sono ottimi e non c’è stata alcuna frizione. A svelare la verità sulla sua sparizione dal piccolo schermo ci ha pensato TvBlog.

Katia Ricciarelli, dopo aver abbandonato la dimora di Cinecittà, come già capitato a Manuel Bortuzzo, ha contratto il Covid. Per questo ha dovuto annullare tutti gli impegni in agenda. La scoperta della positività al tampone è avvenuta circa un paio di settimane fa, spiega sempre TvBlog, ossia a ridosso della registrazione dell’intervista programmata a Verissimo. Ed è proprio effettuando il test per entrare negli studi della trasmissione timonata da Silvia Toffanin che ha scoperto di essere stata infettata dal virus. Da qui il ritiro “forzato” nella sua abitazione sulle rive del lago di Garda.

Katia Ricciarelli, il percorso controverso al GF Vip

Al momento Katia sta bene e pare certa la sua presenza in studio durante la finale del Grande Fratello Vip in onda in prima serata lunedì 14 marzo. TvBlog assicura infatti che la soprano si è negativizzata e dovrebbe quindi presenziare all’evento conclusivo della sesta edizione del reality show, di cui è stata protagonista. Protagonista tra le più controverse: l’ex moglie di Pippo Baudo è stata tra le inquiline più criticate a causa di una serie di uscite assolutamente dimenticabili. Nella Casa ha stretto una ferrea alleanza con un’altra concorrente assai discussa, Soleil Sorge, anche lei eliminata al televoto a un passo dalla finalissima.