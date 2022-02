Grande Fratello Vip 6, 42esima puntata: nominati, Signorini asfalta Manila

Il Grande Fratello Vip 6 torna stasera con il doppio appuntamento. Il reality show di Alfonso Signorini andrà in onda, da ora in poi, nelle prime serate di lunedì e giovedì. La 42esima puntata, ovviamente, è iniziato con il triangolo artistico composto da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Per loro il reality show stasera ha preparato un esperimento. Messi uno di fronte all’altro, hanno dovuto rispondere ad alcune domande del conduttore. Ma il web si è infiammato, ancora una volta per alcuni dettagli riguardanti questo ‘amore libero’.

Questa volta, l’esperimento viene definito bluff! Superata questa lunghissima fase della puntata, Signorini passa a Sophie Codegoni, che ha potuto incontrare sulla passerella rossa il suo fratellino. Dopo di che, le sorelle Selassié si sono confrontate con Nathaly Caldonazzo e Delia Duran. Non si è arrivati a un chiarimento, ma al centro della scena è finito inevitabilmente Barù. È uscito fuori che Nathaly aveva scritto, poco prima di varcare la porta rossa, al gieffino.

Entrambi sono entrati in Casa quando il gioco era già iniziato e, pertanto, si trovavano ancora fuori. In questa occasione, Barù non le aveva risposto in modo socievole. Ma Nathaly stasera ci ha tenuto a ribadire di non essere affatto interessato a lui. Subito dopo è arrivato il momento emozionante della 42esima puntata, con Giucas Casella. Quest’ultimo ha ripercorso la sua vita, ricordando i genitori e non è riuscito a trattenere le lacrime. Inoltre, ha ricevuto un video messaggio da parte di suo figlio, con tanto di vocale del nipote.

Lulù Selassié seconda finalista del GF Vip 6, le nomination

Al televoto per la seconda finalista sono state protagoniste Katia Ricciarelli, Soleil e Lulù Selassié. Le prime due, nei giorni scorsi, hanno duramente criticato la principessa, accusandola di non aver avuto un ruolo fondamentale nella Casa. Il conduttore ha preso la palla al balzo per far notare il bello della storia d’amore nata tra Lulù e Manuel Bortuzzo.

“La storia d’amore che Lulù ha visto nascere con Manu non è poi così scontata, per molte ragioni. Non credo che ci siano tantissime ragazze di 23 anni disposte a lasciarsi andare a una storia d’amore con i problemi che si porta dietro Manuel, non ci nascondiamo. Anche se Lulù si fosse messa a mani conserte e non avesse fatto niente, solo per questa storia esemplare meritebbe tanto, se non tantissimo”

Con queste parole ha voluto portare Katia a spiegarsi meglio sui suoi attacchi verso la più giovane delle sorelle Selassié. La soprano ha giustificato l’accusa, affermando che il suo riferimento era a tutt’altro, ovvero al fatto che si sottrae ai lavori nella Casa e al suo personaggio. “Perché Soleil lava i piatti? Al massimo lava il suo”, ha tuonato dallo studio Adriana Volpe.

La Sorge ha ribadito che lei si riferiva al lato artistico e su questo ha avuto da ridire Manuel: “Con quei codini e la borsetta hai conquistato l’Italia intera, quindi continua così”. Anche Bortuzzo crede che non sia scontato il fatto che Lulù abbia scelto di stargli a fianco, mentre Sonia Bruganelli è certa che non si tratti di meritocrazia ma del potere dell’amore.

Ed è arrivato il momento di scoprire il risultato di questo importante televoto. La seconda finalista del GF Vip 6 è Lulù Selassié con il 57% dei voti (40% Soleil, 3% Katia).

Signorini è andato avanti con la puntata riservando a Miriana Trevisan una graditissima sorpresa. Sua nonna di 102 anni le ha dedicato un messaggio speciale, con la presenza del figlio Nicola. Si è acceso il caos con il provvedimento disciplinare per Basciano. Sono poi iniziate le nomination, con Alessandro presente per via della scelta presa dalla produzione.

Al televoto sono finiti Alessandro, Nathaly, Barù e Kabir.

Nathaly ha nominato Jessica;

Jessica ha nominato Nathaly;

Barù ha nominato Nathaly;

Antonio ha nominato Barù;

Soleil ha nominato Miriana;

Sophie ha nominato Kabir;

Katia ha nominato Sophie;

Manila ha nominato Kabir;

Delia ha nominato Barù;

Davide ha nominato Nathaly;

Miriana ha nominato Katia;

Barù ha nominato Manila;

Giucas ha nominato Antonio;

Lulù ha nominato Nathaly.

Alfonso Signorini on fire contro Manila Nazzaro

Signorini non le ha mandate a dire a Manila Nazzaro. Scendendo nel dettaglio, ha inizialmente aperto il discorso riguardante la mancanza di affinità tra l’ex Miss Italia e Kabir Bedi. Ancora una volta, pare che Manila abbia ritirato ciò che aveva dichiarato in precedenza e Signorini ha completamente perso la pazienza.

La Nazzaro ha portato avanti la sua tesi riguardo alla clip mandata in onda lunedì scorso, che vedeva lei, Miriana e Jessica Selassié parlare di Katia e di una sua eventuale nomination. In quell’occasione, Manila aveva negato che stava parlando della Ricciarelli.

Così, Signorini aveva mandato di nuovo in onda la clip, dimostrando tutto e infuriandosi. Stasera ha perso di nuovo le staffe, quando la Nazzaro ha ancora negato: “Mi dispiace sei bugiarda! Se dici così, sei bugiarda”.