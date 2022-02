Grande Fratello Vip 6, 41esima puntata: eliminato, giovedì nuovo finalista

Il ritorno di Alex Belli nella Casa c’è stato: nonostante una squalifica, l’ex concorrente sarà ospite per un paio di settimane, per ora

La quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip 6 è stata scritta all’insegna dell’amore. Non solo quello libero di Alex Belli, che è tornato nella Casa, ma anche di quello più tradizionale. Signorini ha ospitato due Vipponi che si sono innamorati nel reality show e che ben presto diventeranno genitori: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, vicinissimi ormai alla nascita del primo figlio. La puntata però è cominciata con un confronto insolito, ovvero tra Delia Duran e Jessica Selassié. Le due sono diventati quasi rivali nella Casa a causa di Barù e in settimana c’è stato un malinteso a proposito di un bacio tra Delia e Barù, che non c’era stato durante la festa. Alla fine il bacio è arrivato ma in confessionale e come provocazione. Verso Barà, ha specificato la Duran, e non verso la Selassié.

In settimana Jessica è apparsa molto gelosa di Delia e Barù, ma stasera ha detto che nessuno dei due le devono giustificazioni. Non si aspettava un “tradimento” da parte di Delia, ma non ha intenzione di mollare con il nipote di Costantino della Gherardesca. Proprio Barù ha raggiunto le due in Super Led e ha messo in chiaro le cose: con Delia è solo un gioco, con Jessica non vuole nulla di romantico. Ma le attenzioni della bella Duran non erano rivolte solo a Barù negli ultimi giorni: Signorini ha mandato la clip con Antonio Medugno. Proprio lui però ha chiarito di non aver intenzione di buttarsi in un triangolo, o quadrilatero amoroso perché vede Delia ancora innamorata di Alex.

Alex e Delia, il confronto al GF Vip prima del ritorno nella Casa di Belli

C’è stato un incontro fra i due, in attesa del ritorno di Belli. Quest’ultimo ha detto:

“Amore mio, cosa sta succedendo? Sono venuto qua non per dirti cose sbagliate o farti critiche. Voglio solo farti ragionare, dov’è finita la Delia che conosco io? La donna elegante, tutta di un pezzo, che non si fa manipolare, o non cambia idea, per cosa? Stai mettendo in dubbio quello che siamo stati, non hai mai parlato bene di noi, per cosa? Per il nulla. Pensavi potessero mandarti qua dentro messaggi positivi di me? Sai quante cose ho fatto?”

Alex ha detto che accetta il desiderio di Delia di stare sola e l’ha invitata ad avere rispetto per sé stessa. Ha messo in dubbio il fatto che Delia abbia sostenuto di non essere stata libera, ricordandole lotte e battaglie che hanno fatto insieme anni fa per renderla libera. Si è posto come un uomo non geloso ma innamorato che vuole salvaguardare la sua donna. “Io ti amo amore mio”, le ha ricordato dicendole che – gli autori – non le avrebbero mai mostrato cose belle da parte sua. Ha proseguito facendo notare ancora alla compagna che nella Casa del GF Vip è facile perdere la lucidità, e ha concluso: “Abbi rispetto per te stessa, questo ti sta portando fuori strada anche agli occhi del pubblico”.

Dopo il freeze, Delia ha ribadito di essere una donna libera e ha ricordato a Belli che non c’è una carta dove c’è scritto che sono sposati. La cerimonia con la famiglia era fondamentale per lei e che c’è un valore superiore alla carta, valore perso “nel momento in cui hai iniziato a mancarmi di rispetto”. Lei si aspettava non solo post dedicati a lei, ma che Alex smettesse di parlare di Soleil sui social. Mentre loro due si confrontavano, i concorrenti nella Casa erano a tratti quasi inorriditi e a tratti divertiti.

Alex ha criticato e attaccato Delia: “Io ho vissuto un’amicizia ma non come te che salti da un letto all’altro”. Sempre lui si aspettava parole positive sul loro rapporto, che non ha sentito. Secondo Belli, insomma, la finalista del GF Vip 6 starebbe sbagliando tutto. Erano d’accordo sul fatto che avranno tempo per parlare. Alex stava lasciando le scene come nelle migliori opere, ma Signorini lo ha richiamato perché voleva parlare con lui. Quando poi Delia ha risposto ad Alfonso dicendo che non avrebbe ceduto il suo posto in finale per un bacio ad Alex, lui è andato via di corsa.

Manila distante da Katia, Alex rientra nella Casa e lo accoglie Soleil

Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli sono ormai ai ferri corti e le ultime clip faranno sì che si allontaneranno ancor di più. Jessica, Manila e Miriana hanno smentito di essersi accordate per nominare la Ricciarelli, che vorrebbe tornare a casa. Signorini si è spazientito e ha rimandato in onda la clip, ma anche stavolta Manila ha sostenuto che dopo quel momento ripreso nella clip aveva aggiunto altro. Il conduttore ha dato la parola a Kabir Bedi, che ha il dente avvelenato con la Nazzaro da qualche giorno. Anche stasera, comunque, Manila non ha avuto modo di parlare e di spiegarsi, Signorini l’ha interrotta più volte. Le aveva promesso di darle la parola di ritorno dalla pubblicità, ma l’ha data alle opinioniste.

Ad accogliere Alex Belli nella Casa è stata Soleil, che Signorini ha lasciato sola in salotto. Poi l’ha spedita in giardino, dove è comparso Alex e hanno iniziato a ridere insieme come sempre. Delia invece non l’ha presa benissimo, sebbene tutti lo sapessero già da giorni. C’è da dire che Alex sarà convinto di aver fatto un rientro in grande stile, ma ormai sembra tutto solo una pagliacciata.

Nathaly Caldonazzo si è trovata di fronte all’ex fidanzato Andrea Ippoliti, riesumato da Temptation Island Vip. Lei avrebbe preferito evitare il confronto, ma Signorini le ha detto che non poteva sottrarsi. Andrea ha chiesto scusa del suo comportamento ma preferirebbe, insomma, che Nathaly non parlasse di lui o che raccontasse anche le cose positive della loro storia. La Caldonazzo ha lasciato il confronto a un tratto ed è tornata nella Casa; Signorini si è scusato per averla costretta a rivedere l’ex.

L’eliminato della quarantunesima puntata del GF Vip 6 è Gianluca. queste le percentuali: Kabir 51%, Antonio 33%, Gianluca 16%. Lulù ha ricevuto la sorpresa di San Valentino da Manuel, che poi è apparso anche in giardino. Nomination in positivo stasera: i concorrenti hanno fatto il nome di chi vorrebbero in finale, perché il televoto sceglierà il secondo finalista del GF Vip 6. Al televoto ci sono Lulù, Katia, Soleil. Questi i voti, concorrente per concorrente: