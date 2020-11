Grande Fratello Vip 5 ventesima puntata: eliminato, nominati, rese dei conti

Alfonso Signorini ha dato inizio alla ventesima puntata del GF Vip 5 annunciando ufficialmente che questa edizione si prolungherà fino a febbraio. Ma come reagiranno i concorrenti? I Vip ancora nella Casa hanno passato gli ultimi giorni a farsi domande su domande a proposito di questo ipotetico prolungamento. Alfonso però ha comunicato che apriranno la busta rossa solo lunedì prossimo. Stasera ha cominciato invece con la rivalità tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. Le due non se le sono mandate a dire e Selvaggia sta dimostrando di essere in grado di portare al termine la sua missione: infastidire i Gregorelli. Ed è proprio da questa rivalità che è partito stasera Alfonso.

Ne è nato un nuovo accesissimo scontro tra le due concorrenti, con Pierpaolo Pretelli che ha precisato di aver fatto dei passi indietro nel rapporto con la Gregoraci. Dopo la discussione, Alfonso ha dato vita a una intervista doppia a Elisabetta e Selvaggia. Hanno anche letto alcuni tweet sul loro conto e hanno risposto alle parole scritte sul Web. Il secondo argomento di questa puntata del Grande Fratello Vip 5 è stata la reazione della Contessa alla nomination della settimana scorsa. Stefania Orlando non ha fatto passare le parole di Patrizia De Blanck su di lei, pronunciate alle sue spalle, e c’è stato un acceso dibattito. La Orlando non ha gradito essere definita “falsa”.

In questa puntata Alfonso ha chiesto ai concorrenti di schierarsi dalla parte della Contessa o dalla parte di Francesco Oppini, i due nominati. Ha chiesto loro con chi preferirebbero proseguire il percorso tra i due. Dalla parte di Francesco si sono schierati: Tommaso, Andrea, Stefania, Selvaggia. Accanto alla Contessa invece sono andati: Pierpaolo, Enock, Giulia, Elisabetta, Rosalinda, Dayane, Maria Teresa. Dopo questi schieramenti, Signorini ha messo al corrente la Gregoraci delle dichiarazioni di Briatore in merito alla nuova proposta di matrimonio. Per Elisabetta c’è stata anche la sorpresa di suo padre.

Tra Patrizia De Blanck e Francesco Oppini il pubblico ha deciso di salvare Francesco con l’85% dei voti, quindi la Contessa è in nomination diretta. C’è stata una sorpresa per Stefania stasera: ha parlato della sua amica Alessandra, scomparsa per tumore, poi dentro una scatola ha trovato una sua foto con l’amica. Poi è arrivato il marito Simone e si sono abbracciati attraverso il vetro, come era successo per Patrizia e la figlia Giada.

Enock ha passato dei giorni non facili dopo lo scontro con Selvaggia e stasera Signorini ha scambiato due chiacchiere con lui. Poi gli ha chiesto secondo lui come ha reagito la fidanzata Giorgia ai racconti della Roma sui presunti baci. Così ha mostrato a Enock l’intervista rilasciata da Giorgia, che non crede alla versione di Selvaggia. La fidanzata di Enock è apparsa anche sullo schermo del salotto per un confronto con la Roma: sono volati i sei “cornuta”.

I preferiti della settimana, votati dalla Casa, sono stati Tommaso e Elisabetta: sono i due immuni di stasera. Sono andati in Mystery Room e qui hanno scelto chi rendere immune tra Stefania e Andrea, terzo e quarto preferito della Casa. Hanno scelto Zelletta, anche lui immune quindi. Anche stasera i concorrenti hanno pescato i piramidali per stabilire chi ha nominato in confessionale e chi in modo palese. Selvaggia non ha nominato né poteva essere nominata anche in questa puntata. I nominati sono Patrizia, Dayane, Francesco e Rosalinda. Queste le nomination nel dettaglio: