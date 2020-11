GF Vip, Selvaggia dà della “cornuta” alla fidanzata di Enock: è scontro

Il bacio c’è stato o non c’è stato? Oggi al Grande Fratello Vip è intervenuta Giorgia per dire la sua sulla Roma, poi lo scontro tra i due concorrenti nella Casa

Sono letteralmente volati stracci tra Selvaggia Roma e Giorgia, la fidanzata di Enock. Al Grande Fratello Vip si è tornati a parlare del famoso e sempre presunto bacio tra Selvaggia e Enock. Lei continua a dire che c’è stato, lui continua a negare. Alfonso Signorini ha parlato con il concorrente stasera per metterlo al corrente delle dichiarazioni della sua fidanzata in merito a questo argomento. In una intervista rilasciata a Chi, Giorgia ha detto di avere piena fiducia nel suo fidanzato e che non crede nel bacio con Selvaggia. Anche perché lei e Enock erano amici prima di fidanzarsi, per cui lei raccoglieva le sue confidenze. Sapeva quindi dei trascorsi tra loro due e non ha mai sentito parlare di un bacio.

Secondo Giorgia, inoltre, Selvaggia sarebbe solo in cerca di visibilità e per questo ha tirato fuori questi due presunti baci, con Enock e Pierpaolo. La Roma si è difesa dicendo che non cerca visibilità. Poi Enock ha parlato in videochiamata con la fidanzata, che lo ha rassicurato anche sulla sua famiglia. Signorini ha riportato la discussione su Selvaggia e così Giorgia ha detto:

“Seguendo 24 ore live ho guardato anche la discussione che c’è stata con Elisabetta. Lei mi ha tolto le parole di bocca, tutto quello che penso io lo ha detto Elisabetta. Mi dispiace per Selvaggia, io credo che sia una brava persona. Credo che debba fare il suo percorso. Io mi fido del mio fidanzato. Selvaggia parla di altro”.

La Roma si è difesa dicendo di essere incredula per quanto stava sentendo. Non riusciva a capire per quale motivo dovrebbe dire una bugia su un bacio, insinuando che c’è stato e che Enock dice di no perché ha paura della reazione di Giorgia. Selvaggia ha di nuovo messo in dubbio “gli attributi” di Enock e Giorgia ha risposto che deve dimostrare di averli alla sua donna, non a una conoscente. A questo punto, la Roma ha alzato i toni dello scontro:

“Sei cornuta, non lo so se eravate fidanzati. Non è il mio fidanzato, non mi interessa”.

Enock ha provato a fermare lo scontro tra le due, chiedendo a Giorgia di non proseguire perché anche lui non vuole più parlarne. Ma la sua fidanzata in realtà aveva altro da aggiungere:

“Io credo onestamente, sono schietta, che se lei non avesse raccontato questa storia e quella di Pierpaolo non sarebbe qui”.

Selvaggia ha ripetuto nuovamente a Giorgia che forse è stata tradita, usando la stessa espressione colorita usata poco prima. Enock ha nuovamente fermato la fidanzata Giorgia, che intanto ha detto che come Selvaggia ha i suoi testimoni li ha anche lei. Alla fine Enock è riuscito a stoppare la conversazione e ha dato il suo messaggio a Giorgia: “Mi manchi tanto, ti amo”.

Dopo il momento Giorgia, Enock e Selvaggia hanno avuto un nuovo faccia a faccia quando lei ha tirato fuori dei messaggi ricevuti da Mario Balotelli. Il concorrente è riuscito a mantenere la calma, preferendo discuterne una volta fuori dalla Casa. Selvaggia invece è scoppiata in lacrime perché non le piace l’immagine che sta passando di sé. Intanto è arrivata immediata la replica di Balotelli su Twitter: “Mi sa che ha baciato anche me”.