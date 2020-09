Grande Fratello Vip 5 quinta puntata: nominati, eliminato e scontri

Emozioni, scontri e lacrime: questo è ciò che annuncia Alfonso Signorini sulla quinta puntata del Grande Fratello Vip 5, in onda lunedì 28 settembre 2020. Come anticipa il conduttore a inizio serata, non mancano le discussioni in Casa. In particolare, Franceska Pepe continua a rivestire un ruolo da protagonista nelle liti che avvengono nel reality. Questa settimana, la giovane gieffina si è spesso scontrata con Adua Del Vesco, Dayane Mello e Stefania Orlando. A prendere le sue difese in diretta ci pensa Antonella Elia. Dopo di che, si parla dell’avvicinamento tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Signorini è ormai certo che tra loro ci sia feeling e non lo nasconde. L’obbiettivo del conduttore è quello di far ammettere ai due gieffini che c’è effettivamente del tenero. E mentre lui appare già preso, la Gregoraci tenta di smentire il gossip, inutilmente. In effetti, sembra ormai chiaro che tra i due ci sia un particolare interesse. Sono molti altri i colpi di scena avvenuti nel corso della quinta puntata.

Grande Fratello Vip 5 quinta puntata, cos’è successo: lo scontro tra Dalila e Adua

Elisabetta Gregoraci, oltre a parlare del suo rapporto con Pierpaolo, si ritrova di fronte a una foto pubblicata dall’ex Flavio Briatore, che lo ritrae in compagnia di Naomi Campbell. Chiusa questa parentesi, Massimiliano Morra diventa protagonista della scena in Casa. Signorini manda in onda alcuni filmati che vedono diversi concorrenti del reality esprimere opinioni non proprio positive nei suoi confronti. Ma dopo questo difficile momento, Massimiliano riceve una graditissima sorpresa: la sua fidanzata Dalila entra nella Casa. I due, divisi da un vetro, possono rivedersi dopo vari giorni. Signorini sfrutta questa situazione per permettere ad Adua di avere un confronto con la modella. Momenti speciali vengono dedicati anche a Francesco Oppini, la cui storia commuove tutti, e a Myriam Catania, che ha la possibilità di rivedere in video il compagno e il figlio.

Quinta puntata Grande Fratello Vip 5: Fulvio Abbate eliminato, Massimiliano e Zorzi nel Cucurio con Myriam

Il primo eliminato della quinta edizione del Grande Fratello Vip è Fulvio Abbate, che perde al televoto contro Adua Del Vesco, Massimiliano Morra e Franceska Pepe. Signorini annuncia un altro colpo di scena: tra tutte le donne della Casa, nella stanza Super Led, due saranno immuni dalle nomination. Myriam e Franceska sono le fortunate e devono scegliere un gieffino, tra i loro compagni, che vorrebbero fuori dal reality. La Pepe nomina Tommaso Zorzi e la Catania Massimiliano. I due sono costretti a lasciare subito la Casa ma non da eliminati: trascorreranno qualche giorno nel Cucurio, un luogo per nulla accogliente! Alfonso sorprende entrambi, in quanto fa sapere che possono avere la loro vendetta: possono togliere a Myriam o Franceska l’immunità. Massimiliano e Tommaso, inaspettatamente, scelgono Myriam, che li raggiunge nel Cucurio.

GF Vip 2020 quinta puntata, nomination: Denis, Massimiliano, Tommaso, Francesco, Maria Teresa e Guenda, Dayane e Adua

Iniziano le nomination, ma i concorrenti che andranno al televoto non saranno a rischio eliminazione. Come la scorsa settimana, il pubblico darà il proprio voto al gieffino preferito e il Vip meno votato andrà direttamente al televoto della prossima puntata.