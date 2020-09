Grande Fratello Vip 5 quarta puntata: nominati, incontri speciali e lacrime

La quarta puntata del Grande Fratello Vip 5 è stata molto attesa dai telespettatori. Sono diverse le emozioni provate dai concorrenti della Casa. In particolare, il pubblico di Canale 5 era curioso di rivedere Gabriel Garko sul piccolo schermo. La puntata, in onda questo venerdì 25 settembre 2020, ha visto nuovamente protagonista Adua Del Vesco, che inizialmente ha avuto l’opportunità di rivedere il fidanzato Giuliano, dopo 12 giorni. Subito dopo ha fatto il suo ingresso nella Casa il suo ex, Garko. Grande attesa per questo emozionante confronto, soprattutto dopo le rivelazioni fatte da Adua e Massimiliano Morra sulla questione che è stata definita dalla stampa AresGate. Gabriel ha preferito parlare alla Del Vesco attraverso una lettera. Un momento davvero emozionante, durante il quale Garko ha ammesso di sentirsi finalmente libero. Ed è questo il consiglio che l’attore dà ad Adua: deve sentirsi libera. Alle loro spalle c’è un passato difficile, secondo quanto loro stessi hanno dichiarato. Da un’altra stanza della Casa, anche Massimiliano Morra non è riuscito a trattenere le lacrime.

Grande Fratello Vip 5 quarta puntata cos’è successo: una serata speciale, dall’entrata di Gabriel Garko alle emozioni di Matilde

Una puntata davvero ricca di emozioni quella del 25 settembre. La lettera di Gabriel Garko ha commosso il pubblico e non solo. Adua non è riuscita a trattenere le lacrime, come Alfonso Signorini e Massimiliano. Chiusa questa emozionante fase della puntata, non sono mancate le discussioni tra i concorrenti. In particolare, Fulvio Abbate è stato costretto a difendersi dalle accuse di alcuni dei suoi compagni, che lo hanno definito nella settimana “viscido” e “falso”. Ad avere dei sospetti sullo scrittore sono Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini e Andrea Zelletta. Il gieffino, però, non è arrivato al chiarimento con loro. A sostenerlo ci ha pensato Patrizia De Blanck. Momento emozionante anche quello dedicato a Matilde Brandi, che ha ripercorso la sua vita. Il televoto di questa settimana non prevedeva un’eliminazione, ma Fulvio – è stato il meno votato dal pubblico – è automaticamente a rischio.

Quarta puntata Grande Fratello Vip, nomination: Fulvio, Franceska, Adua e Massimiliano al televoto

Alfonso Signorini non ha potuto non parlare di Franceska Pepe e Tommaso Torzi, spesso protagonisti di liti accese. Antonella Elia ha difeso prontamente la ragazza: “Mi assomiglia, finalmente qualcuno che mi assomiglia”. Dopo la prova settimanale, eseguita da Guenda, Massimiliano, Elisabetta e Pierpaolo e non superata, i Vip hanno fatto le loro nomination. Le donne hanno dovuto esprimere il voto scegliendo tra loro e apertamente nella Mistery Room; gli uomini stessa cosa, ma in confessionale. Fulvio ovviamente va direttamente al televoto. Il concorrente meno votato sarà eliminato nel corso della prossima puntata, in onda lunedì 28 settembre.