GF Vip, Fulvio Abbate fa il doppio gioco? Nuovi sospetti: “Falso, viscido”

Pioggia di accuse al Grande Fratello Vip per Fulvio Abbate. Lo scrittore sta facendo il doppio gioco? A esserne convinti sono Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Francesco Oppini. Tutti loro commentano negativamente il comportamento del compagno d’avventura, in particolare dopo quanto accaduto con la Gregoraci e con Zorzi. Alla prima ha riservato accuse abbastanza pesanti, tanto che nel corso della puntata di lunedì scorso tra loro c’è stato uno scontro in diretta. Ora in confessionale Elisabetta confessa di aver trovato poco carine le affermazioni fatte da Fulvio sul suo conto e lo definisce un po’ ‘viperetto’. A notare il presunto doppio gioco di Abbate è Zelletta, il quale ammette di averlo visto inizialmente avvicinarsi a Elisabetta per poi esprimere nei suoi confronti un pensiero negativo. Andrea in confessionale ribadisce il concetto e poi ammette di aver bisogno del tempo per capire meglio la situazione. Intanto, sembrano avere ormai un’idea chiara sulla questione Oppini e Gregoraci.

GF Vip, Fulvio Abbate accusato di doppio gioco: gli altri concorrenti si sfogano contro di lui

Fulvio non ha espresso un parere negativo solo nei confronti della Gregoraci, con cui ha anche discusso, ma pure in quelli di Zorzi. Dopo averlo criticato dopo la lite con Franceska Pepe, l’ha raggiunto scusandosi. In particolare, Abbate ha fatto sapere all’influencer di aver provato fastidio nei suoi confronti, ma si trattava di una cosa momentanea. Non solo, lo scrittore ha anche chiesto un abbraccio a Tommaso. Un gesto, il suo, che ha alimenta ancora di più i sospetti degli altri concorrenti. In confessionale Zorzi si sfoga e confessa di non credere alle parole di Fulvio, facendo intendere di essere convinto del fatto che stia portando avanti un doppio gioco.

Fulvio Abate, sospetti al GF Vip: Elisabetta Gregoraci non risparmia lo scrittore dopo la lite

“Uno non può cambiare opinione su una persona, passando da un estremo all’altro”, dichiara Zorzi parlando con Elisabetta e Oppini. Quest’ultimo lo definisce uno ‘stratega’. Addirittura Francesco ha iniziato a pensare che lo scrittore voglia essere buttato fuori dalla Casa, facendosi detestare dagli altri concorrenti. Intanto, la Gregoraci non riesce a trattenersi e definisce Fulvio “falso e viscido”.