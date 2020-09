Fulvio Abbate punzecchia Elisabetta Gregoraci: “È una larva”

Prime rogne al Grande Fratello Vip per Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore è stata criticata da Fulvio Abbate dopo aver ottenuto l’immunità insieme a Denis Dosio. Eli e il web influencer sono stati tra i più votati dagli altri concorrenti della trasmissione. Un risultato che ha spiazzato Abbate, almeno per quanto riguarda la Gregoraci. A detta del 63enne il percorso della soubrette calabrese – iniziato solo lo scorso venerdì – non è stato così sfavillante da meritarsi l’immunità. Anzi, secondo lo scrittore e giornalista la conduttrice è stata piuttosto in ombra nei primi giorni all’interno della Casa più spiata d’Italia. Fulvio non ha esitato a definire Elisabetta “una larva”, lasciando così di sasso la diretta interessata che ha prontamente chiesto spiegazioni.

Cosa è successo tra Fulvio Abbate ed Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip

“Mi hanno stupito tutte queste opportunità date a Elisabetta, è stata abbastanza invisibile”, ha dichiarato Fulvio Abbate durante una chiacchierata con Stefania Orlando. In un confessionale il gieffino ha poi aggiunto: “Finora la percezione che si aveva di Elisabetta era che entrasse come Cleopatra sul baldacchino e invece finora è una larva”. Un filmato che è stato mostrato nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip e che ha piuttosto infastidito la Gregoraci. “Cosa devo fare per te? Il jolly della situazione? Non è che ti devo fare un balletto ogni giorno solo per te…”, ha replicato stizzita. “Penso di essermi integrata bene se i compagni mi hanno dato questo voto”, ha ribadito. Pronta la riposta di Abbate: “La tua presenza è stata indicata come la più luminosa invece ti ho visto semplicemente sottotraccia”.

Stefania Orlando e Patrizia De Blanck difendono Elisabetta Gregoraci

“Il programma è appena iniziato”, ha notato Stefania Orlando. “Bisogna ambientarsi”, ha sottolineato Patrizia De Blanck. Entrambe hanno dunque preso le parti di Elisabetta Gregoraci. A fine serata Fulvio Abbate è invece finito in nomination insieme a Massimiliano Morra, Franceska Pepe e Matilde Brandi. In un confronto con gli altri gieffini lo scrittore ha poi confidato che presterà più attenzione alle parole nei prossimi giorni.