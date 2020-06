Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci nel cast, l’indiscrezione

Elisabetta Gregoraci sarà una concorrente della edizione del Grande Fratello Vip? Gli ultimi rumors

Non ha fatto in tempo a concludere la quarta edizione (una delle più difficili dato lo scoppio della pandemia da Coronavirus avvenuto quando ancora la trasmissione era in corso) che Alfonso Signorini è già al lavoro per realizzare la quinta edizione. Non è ancora chiaro come e quando partiranno molti programmi nella prossima stagione televisiva. Per quanto riguarda il GfVip 5, però, il conduttore ha affermato di essere pronto per tornare in onda subito dopo l’estate, a settembre 2020. Confermato anche il doppio appuntamento settimanale. Una decisione impegnativa per Signorini ma in linea con i risultati ottenuti la scorsa edizione e l’affetto dimostrato dal pubblico, determinato ad essere sempre informato delle dinamiche all’interno della Casa. Per quanto riguarda il cast, negli ultimi giorni sono circolate varie voci, alcune anche smentite. L’ultima riguarda l’ex di Flavio Briatore: stando a quanto ha riportato qualche ora fa TvBlog, Elisabetta Gregoraci dovrebbe essere una delle concorrenti della prossima edizione.

La Gregoraci nel cast: un vero colpaccio per il reality!

Se tale indiscrezione si dovesse rivelare vera, sarebbe davvero un colpaccio per Alfonso: pare che il conduttore abbia già tentato in passato di convincere la showgirl, ma senza successo. Questa volta, però, pare che Elisabetta abbia accettato: un nome di una certa rilevanza dato il suo seguito mediatico, sia dal punto di vista professionale ma anche per il suo trascorso sentimentale, essendo stata sposata con l’imprenditore Flavio Briatore. Nel 2017, però, i due hanno deciso di separarsi, mettendo fine al loro matrimonio. Il cast del GfVip 5 partirebbe dunque col botto: Signorini ha infatti assicurato che per la prossima edizione saranno chiamati all’appello solo Vip di un certo calibro. Nel frattempo, sono circolati altri due nomi molto noti, capaci sicuramente di attirare una buona fetta di share.

Damante e Prati fanno ritorno? Il gossip

Negli ultimi giorni, sul web è circolata l’indiscrezione che vedrebbe Andrea Damante e Pamela Prati fare ritorno nella Casa più spiata d’Italia. Ipotesi davvero interessante vista la voce che vedrebbe anche Giulia De Lellis, fidanzata del dj veronese, ricoprire il ruolo di opinionista accanto a Pupo, quest’ultimo già confermato. Al momento solo rumors, vi terremo aggiornati.