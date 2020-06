Grande Fratello Vip 5, cast: le idee percorribili e chi finora ha detto no

Grande Fratello Vip, cast quinta edizione: le idee percorribili e chi finora ha detto no

Manco il tempo di chiudere la quarta edizione del Grande Fratello Vip, che già si lavora per confezionare la quinta stagione del reality che sarà targata ancora Alfonso Signorini. Nelle ultime settimane sono circolate diverse indiscrezioni relative ai concorrenti che vi prenderanno parte. Il direttore di Chi, dopo aver annunciato che il programma tornerà il prossimo autunno, ha dichiarato che due partecipanti sono già stati scelti. Nessuna ufficialità però sui volti che vedremo. Intanto si sono scatenati i rumors e le indiscrezioni. Alcune sono già state smentite, altre parlano di scenari da ‘cardiopalma’. Come ad esempio quella che sussurra che si sta tentando di riportare nella Casa più spiata d’Italia due vip che già l’hanno vissuta: Pamela Prati e Andrea Damante.

Damante e Pamela Prati tornano nella Casa? Le ‘fantasie’ che stuzzicano le dinamiche del gioco

Prati e Damante sono due ‘suggestioni’ allettanti. Qualche spiffero sul web sussurra che il GF Vip starebbe pensando ai due volti noti. Ma c’è di più: altre indiscrezioni dicono che come opinionista potrebbe essere arruolata Giulia De Lellis al posto di Wanda Nara. Certo avere i Damellis in ruoli differenti nello show sarebbe un colpaccio. Ma le ‘fantasie’ non finiscono qui. Chi ha già espresso la voglia di far parte del cast è Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati, finita al centro dello scandalo Mark Caltagirone. Sicuramente mettere assieme lei e la showgirl sarda sarebbe ‘fantascientifico’. Ma se Signorini dovesse annusare che l’idea è percorribile potrebbe dare vita a una dinamica all’interno del gioco che farebbe senz’altro scintille.

GF Vip 5: il no di Michela Quattrociocche e le parole di Cristina Buccino

Altri nomi circolati recentemente sono quelli di Gemma Galgani, Francesca Cipriani, Francesco Nozzolino, Cristina Buccino e Michela Quattrociocche, fresca di separazione da Alberto Aquilani. La Buccino, dopo il proliferare delle voci che la vorrebbero nella Casa, ha fatto sapere di non essere stata cercata dalla produzione dello show fino ad ora. La Quattrocciocche ha invece escluso categoricamente una sua eventuale partecipazione nel programma. A renderlo noto è stata lei stessa, dai suoi canali social.