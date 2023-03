Alfonso Signorini ha dato inizio a questa 43esima puntata del Grande Fratello Vip 7 parlando del televoto che ha visto sfidarsi quattro donne Giaele De Donà, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Milena Miconi. Come è accaduto nelle recenti puntate, anche questa volta il padrone di casa si è ritrovato a fare un lungo discorso a inizio puntata. Dopo aver chiuso il televoto, Signorini ci ha tenuto a parlare direttamente con Antonella Fiordelisi. Il conduttore di casa ci ha tenuto a fare dei chiarimenti su quanto accaduto negli ultimi giorni. In particolare, Alfonso ha voluto rispondere ai genitori dell’ex schermitrice.

Con un lungo discorso, Signorini ha asfaltato in diretta i Fiordelisi. Dopo ciò, il conduttore ha toccato lo spinoso argomento sulla squalifica di Daniele Dal Moro, generando una crisi in Oriana Marzoli. Questo ha portato l’ex gieffino a reagisce sui social network. Subito dopo, si è passati alle immagini del compleanno di Nikita Pelizon, che ha avuto dei confronti pacifici con Luca Onestini. Sia Signorini che Sonia Bruganelli hanno fatto i complimenti all’ex tronista di Uomini e Donne per il suo comportamento in queste ultime settimane.

Nessun avvicinamento amoroso tra Luca e Nikita, ovviamente. Ma Onestini ha ammesso di voler trascorrere queste ultime settimane al GF Vip 7 in serenità. Ed ecco che è arrivata una sorpresa per la Pelizon: un video messaggio da parte di sua sorella. Dopo un breve scontro tra Micol Incorvaia e Antonella, è arrivato il momento per Alfonso di rivelare il risultato del televoto, senza però svelare il terzo finalista, ma solo l’eliminato.

Grande Fratello Vip 7: Antonella Fiordelisi eliminata, Giaele è la terza finalista

L’eliminato della 42esima puntata è Antonella Fiordelisi. Questo è il risultato della richiesta fatta dai suoi genitori e da lei stessa durante la scorsa settimana. Dalla reazione dell’ex schermitrice è stato possibile notare che si è pentita di aver chiesto ai fan di eliminarla. Infatti, poco prima aveva ammesso di voler continuare il gioco per cercare la vittoria. Invece, ecco che le sue stesse lamentele dei giorni scorsi l’hanno portata dritta fuori dalla Casa.

“Mi hanno visto stare male, anche se poi ho preso la decisione di rimanere, i miei genitori e i miei fan si sono preoccupati. Anche mia mamma che ha fatto un post e ha detto cose che non doveva dire. È stato comunque tutto bellissimo”

Tutti nella Casa di Cinecittà sono rimasti senza parole, tanto che molti si sono detti convinti che in realtà era finita in finale. Ma non è andata così. Infatti, le percentuali del televoto hanno svelato che Giaele De Donà è la terza finalista e ha così raggiunto le amiche Micol e Oriana. Come si poteva immaginare, i fan degli Spartani questa volta si sono uniti per portare un’altra del gruppo più amato di questa edizione in finale.

Ecco le percentuali del televoto di stasera: Giaele 48,2%, Nikita 247%, Milena Miconi 19,0% e Antonella 8,1%. “Grazie mamma mi hai fatto uscire”, ha dichiarato ridendo Antonella, quando ha scoperto una parte del contenuto della lettera che la madre ha condiviso in questi giorni. Signorini ha difeso la donna: “Non vogliamo fare un processo a tua mamma, ma forse qualche voto l’ha pilotato con questo post”.

Dopo l’uscita di Antonella, Micol e Oriana sono rimaste ferme nella loro posizione: era lei la terza finalista. Ma ecco che Alfonso ha tolto loro questa convinzione, rivelando che una tra Nikita, Giaele e Milena si trovava già in finale. A questo punto, ecco che i gieffini hanno scoperto che Giaele è la terza finalista di questa settima edizione.

Giaele, la mamma al GF Vip 7 commuove tutti

La prima a entrare è stata Marilena, la nonna di Giaele. Quest’ultima ha avuto modo di festeggiare con lei la finale appena conquistata. L’emozione più grande è arrivata quando è entrata la mamma, seduta sulla sedia a rotelle. Tante lacrime di commozione per la madre di Giaele, che ha avuto la forza di venire a salutare la figlia.

“Cucciola ti voglio bene, sei bellissima. Sei grande, ho visto qui fuori la premiazione. Ho pianto. All’inizio eravamo un po’… Adesso hai ripreso tutto alla grande e siamo tutti molto felice”

Giaele è apparsa emozionatissima di fronte all’arrivo della madre e non è riuscita a trattenere le lacrime. Le è sembrato un sogno rivedere la mamma nella Casa di Cinecittà. Le ha chiesto, però, di farle una promessa: “Mamma mi fai una promessa, convinci Brad a venire qui?”.

“Viene per portarti a casa, che ti vuole a casa magari. Anche tu mi sei mancata tantissimo”, ha affermato la mamma. Impossibile trattenere le lacrime, soprattutto per il modo così dolce con cui Giaele ha parlato con la mamma. “Tua mamma con questa trasmissione ha ripreso a vivere, perché ultimamente si stava lasciando andare”, ha fatto sapere il nonno.

Una bellissima notizia, che ha reso felice anche Alfonso Signorini, il quale ha chiesto ai nonni e alla mamma di Giaele di prendere parte alla puntata finale in studio. In particolare, Edoardo Tavassi non è riuscito a trattenere le lacrime. “Sta iniziando a camminare”, ha spiegato il nonno, facendo così un meraviglioso annuncio a Giaele.

Un altro momento emozionante è stato dedicato ad Alberto De Pisis. Il gieffino ha potuto ripercorrere alcune fasi della sua vita, dall’infanzia difficile tra i bulli e il sentirsi diverso al riscatto e la piena consapevolezza di essere un guerriero. Alberto ha avuto modo di parlare dei rapporti difficili con il padre e il fratello.

GF Vip 7: nomination, chi è al televoto

Questa volta Alfonso è stato chiaro con tutti in confessionale: questo televoto porterà all’elezione del quarto finalista e un eliminato. Per i gieffini è stato molto difficile scegliere come agire.

Durante le nomination, Antonella Fiordelisi ha rivelato a Signorini di essere già in contatto con Edoardo Donnamaria con il cellulare di Patrizia Rossetti. L’ex schermitrice ha chiesto al conduttore di far entrare il fidanzato in studio e di fare un’eccezione. Ma il padrone di casa ha ammesso di non poter andare contro il regolamento. Ha permesso, però, ad Antonella di raggiungere Edoardo fuori dagli studi televisivi. Lì, però, la Fiordelisi non è riuscita a trovarlo.

Al televoto sono finiti tutti i gieffini rimasti: Tavassi, Nikita, Milena, Andrea, Alberto e Luca.