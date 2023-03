Grande Fratello Vip 42° puntata: nominati. Gaffe e la diretta salta

Alfonso Signorini ha deciso di iniziare la 42esima puntata del Grande Fratello Vip 7 parlando del televoto, che ha subito chiuso. I primi a salvarsi sono stati Daniele Dal Moro e Luca Onestini. Dunque, il pubblico ha compreso che nessuno di loro due è il secondo finalista. I gieffini non lo sapevano ma questo televoto è servito per eleggere il secondo finalista. Dopo di che, il padrone di casa ha creato l’atmosfera giusta per un confronto tra le ragazze della Casa di Cinecittà: Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Nikita Pelizon, Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e Milena Miconi. Quest’ultima non è stata tirata in ballo durante questo confronto.

Alfonso ha mandato in onda qualche clip di alcuni confessionali delle gieffine, facendo iniziare nuove e piccole discussioni. Il momento di suspense è arrivato subito dopo. Signorini ha informato tutti i concorrenti che il televoto ha decretato il secondo finalista di questa settima edizione. E questo ha creato una certa tensione nella Casa più spiata d’Italia, con Alfonso che ha fatto sapere loro che Milena poteva andare a sedere, seguita da Giaele. Micol, Nikita e Antonella sono state invitate in studio da Signorini per scoprire il risultato del televoto.

La seconda finalista del GF Vip 7 è Micol Incorvaia con il 33% dei voti (Antonella 22%, Daniele 21%, Nikita 19%, Luca 3%, Giaele 1% e Milena 1%). Le percentuali hanno generato un certo malumore, ma il verdetto ha avvicinato lo spettatore verso l’ultima sfida, la più importante, di questa settima edizione.

GF Vip, Giaele e la malattia di sua mamma Tatiana

La puntata è andata avanti con il racconto di Oriana e Daniele sul loro ‘appuntamento’. Entrambi si sono lamentati, sorridendo, del fatto che non hanno vissuto al massimo la loro cena in quanto lui ha dovuto cucinare. Infatti, a un certo punto, Oriana si è ritrovata a dover mangiare da sola. Successivamente è arrivato il momento di Giaele, che ha avuto modo di parlare del rapporto con sua mamma Tatiana. Signorini ha mandato in onda una serie di video che la gieffina ha girato fuori dalla Casa con lei, che hanno commosso tutti. Una storia delicata, in quanto la madre della De Donà ha una patologia che purtroppo l’ha portata sulla sedia a rotelle quando aveva 24 anni.

A scatenare questa condizione è stato un ictus. Una donna forte, che Giaele spera di avere al suo fianco ancora per molto tempo ovviamente. “La vita non è sempre giusta e con tua mamma non lo è stata”, ha fatto notare Signorini. “Non si ricordava di me, è scappata dall’ospedale quando si è ricordata per comprarmi un regalo”, ha raccontato Giaele, che ha fatto di tutto pur di avere la mamma in Messico per il suo matrimonio con Brad.

“Mamma ti amo tantissimo, non vedo l’ora di vederti. Anche se non ci vediamo sono sempre con te, mente e cuore. Cercherò di arrivare fino in fondo e se riuscirò a vincere lo dedico a te”, così Giaele ha fatto gli auguri di buon compleanno alla sua mamma, che ieri ha compiuto gli anni.

GF Vip 7: catena di salvataggio con gaffe, il crollo di Antonella

Alfonso Signorini ha annunciato una nuova catena di salvataggio con la seconda finalista Micol Incorvaia, invitando tutti i gieffini – tranne Oriana – nella Stanza a Led. Inizialmente è stata rimproverata poiché inizialmente ha cercato consiglio su come agire a Edoardo Tavassi, cosa che ha infastidito molto il conduttore. Ma è stato segnalato a Signorini in studio che è stata commessa una gaffe. Di fronte a Micol dovevano esserci le carte scoperte, in quanto la sua scelta deve essere casuale. Per questo, Alfonso ha invitato tutti i concorrenti a tornare nel salotto, in quanto la produzione doveva rimediare all’errore e girare le carte sul tavolo.

Per prendere tempo, Signorini è tornato a parlare di Nikita Pelizon e Luca Onestini, i quali nei giorni scorsi hanno condiviso momenti di pace. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato il suo punto di vista:

“Era il compleanno di Antonella e siamo stati tutti insieme. Io e Alberto stavamo ballando da soli, hanno buttato Antonella in piscina e poi siamo rimasti lì. Stiamo convivendo. In realtà, per quanto riguarda me, il programma finisce e arrivi a un punto che dici: vabbè ci sono delle cose che non mi piace, ma poi la vita è un’altra cosa”

Successivamente i gieffini sono tornati nella Stanza a Led per dar vita alla catena di salvataggio. Mentre quella di Micol è stata una scelta non voluta, ma casuale, gli altri gieffini hanno deciso chi salvare. La Incorvaia ha salvato casualmente Alberto De Pisis, che ha dato inizio alla catena.

Alberto ha salvato Luca;

Luca ha salvato Giaele;

Giaele ha salvato Tavassi;

Tavassi ha salvato Daniele;

Daniele ha salvato Andrea;

Andrea ha salvato Milena;

Milena ha salvato Nikita.

Dunque, al televoto è finita in automatico Antonella. Questa situazione ha generato una dura reazione della Fiordelisi, che ha avuto un crollo.

GF Vip: sorpresa per Andrea, salta la diretta

Mentre l’amicizia tra Oriana e Alberto sembra essere subire una rottura, in quanto il confronto di stasera non ha portato alla pace, è arrivata una sorpresa. Andrea ha ricevuto la visita di suo zio Matteo Materazzi, il fratello di Marco, noto ex calciatore Campione del Mondo con la Nazionale di calcio italiana nel 2006.

Anni fa è stato Matteo a dover rivelare ad Andrea che suo padre non c’era più ed è stato ancora lui a cercare di non fargli mai mancare una figura paterna. Lo stesso gieffino ha confermato questo. Ed ecco che ora si è ritrovato a vederlo dopo tanto tempo. Con la sua ironia, il fratello di Marco Materazzi ha dato tutto il suo conforto ad Andrea.

“Lo zio Matteo c’è sempre stato e ci sarà per tutta la vita. Abbiamo affittato casa tua, devi tornare a vivere con mamma. Orfeo ha usato la tua macchina, che non c’è più. Quando esci vedremo come fare. Qua dentro sei il più odiato. Tavassi ha indovinato tutto, ti diceva queste cose ed è vero. A parte gli scherzi… Sei simpatico, sei forte, non sembri neanche mio nipote”

Matteo ha spiegato di aver lasciato il calcio molto presto, quando ha capito che non avrebbe mai fatto il salto di qualità. “Il mio sogno era avere una famiglia”, ha dichiarato. Un momento emozionante per Andrea, che si è concluso con Alfonso che ha chiesto a Matteo di salutargli tanto suo fratello Marco Materazzi.

Ma il pubblico non è riuscito ad ascoltare tutto il discorso dello zio di Andrea. Infatti, la diretta è improvvisamente saltata e per qualche minuto lo schermo è rimasto nero. I telespettatori sui social hanno fatto notare questo imbarazzante momento, come si poteva immaginare.

Nomination 42esima puntata GF Vip 7: chi è al televoto

Sono iniziate le nomination di questa puntata. Insieme ad Antonella sono al televoto Giaele, Milena e Nikita. Questa volta il meno votato sarà definitivamente eliminato e il più votato il terzo finalista. Intanto, Micol Incorvaia ha ricevuto la sorpresa tanto attesa: un video messaggio da parte del fratello Mattia. Quest’ultimo ha consigliato alla sorella di portare avanti i suoi principi e i suoi valori. Inoltre ci ha tenuto a salutare anche Edoardo Tavassi.