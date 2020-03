Grande Fratello Vip 4 quando finisce, data ufficiale: la reazione in Casa

Quando finisce il Gf Vip 4? I concorrenti scoprono la data ufficiale della finale

Oggi pomeriggio i concorrenti sono stati chiamati in confessionale a gruppi per scoprire quando finirà il Gf Vip 4: la data ufficiale adesso c’è. Finora si è parlato di primi di aprile, poi qualcuno ha ipotizzato l’8 aprile ma non era ancora giunta la comunicazione ufficiale da parte del Grande Fratello Vip. Anche nella Casa si sono spesso domandati fino a quando sarebbero rimasti a Cinecittà, ma unicamente per l’emergenza Coronavirus in corso. In tempi migliori, insomma, sarebbero rimasti rinchiusi senza battere ciglio, ma in queste circostanze sapere quando si potrà tornare a casa e fare il conto alla rovescia è motivo di sollievo per loro. Qualcuno però non si aspettava che il la data della finale del Gf Vip 4 sarebbe stata l’8 aprile.

Il Gf Vip 4 finisce l’8 aprile: la reazione dei concorrenti

Sono state chiamate in confessionale prima tutte le donne, poi tutti gli uomini. Paola, Antonella e Sara si sono subito confrontate dopo la notizia. Tra loro nessuno si aspettava l’8 aprile: “Mancano ancora più di due settimane. Non hanno anticipato di molto, allora”, ha detto la Di Benedetto riferendosi al fatto che il Gf Vip chiuderà prima del previsto. Erano proiettati sul primo aprile, infatti già nei giorni scorsi qualcuno parlava di semifinale in programma dopodomani. Così non sarà, perché mercoledì sarà la terzultima puntata. Patrick e Denver erano già preparati invece a una settimana in più, avendo già pensato che il Gf Vip sarebbe terminato l’8 aprile. Altri invece dovranno abituarsi all’idea di rimanere nella Casa una settimana in più, qualora arrivassero in finale.

Gf Vip 4 data finale, ancora tre puntate prima di scoprire il vincitore

Dopo una prima reazione sul giorno in cui finirà il Gf Vip 4, i concorrenti hanno iniziato a confrontarsi sul numero di eliminati delle prossime puntate. Hanno fatto alcuni calcoli, pensando che ne usciranno tre a puntata e sei in finale. Al momento sono in dodici, dopo l’abbandono di Adriana. In finale ne arriveranno cinque o sei massimo, con televoto sospeso per decidere l’ultimo finalista; almeno così è sempre stato nelle ultime edizioni. Tuttavia è possibile che ne escano solo due mercoledì e che ci siano eliminazioni a catena nella semifinale.