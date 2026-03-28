Grande Fratello Vip 4° puntata: preferito, nominati, Ilary Blasi smonta tre gieffini

La quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026 ha segnato nuove svolte nella Casa più spiata d’Italia. Mentre il cast ha perso un concorrente, gli altri inquilini hanno affrontato le nomination, il risultato del televoto e i vari scontri. Non solo, l’appuntamento ha permesso a Dario Cassini di tornare nella Casa per avere un confronto con Antonella Elia. Oltre ciò, Paola Caruso ha commosso tutti con la storia del figlio e Ilary Blasi ha stroncato più concorrenti.

Ma prima di arrivare a questo momento, Selvaggia Lucarelli ha stroncato e zittito Raimondo Todaro, svelando la sua probabile strategia. Dopo di che, Ilary Blasi ha annunciato un cambiamento: non ci saranno più i due gruppi separati, Gold ed Economy. A questo punto, facendo entrare nella Casa la sua fidanzata Clara, la conduttrice ha messo GionnyScandal di fronte a una scelta importante: restare oppure no. Alla fine, il cantante ha abbandonato.

L’atteggiamento della fidanzata di Gionny ha un po’ confuso il pubblico, che è rimasto dispiaciuto per la sua uscita di scena. Spazio poi ai litigi tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, seguiti dal ritorno di Dario Cassini, eliminato nella scorsa puntata. Il comico ha avuto modo di vendicarsi di Antonella Elia, recandosi nel suo armadio. Inizialmente, la showgirl credeva di trovarsi di fronte all’ex compagno, Pietro Dalle Piane. Alla fine, si è addirittura risollevate d’animo scoprendo la presenza di Dario.

Ilary Blasi stronca Lucia Ilardo, Renato e Raul Dumitras

La puntata è andata avanti con i giochi e gli ‘amori’ che stanno nascendo nella Casa. I primi a finire sotto i riflettori sono stati Renato e Lucia. Lui ha ammesso di avere una forte attrazione fisica nei confronti della Ilardo, ma non c’è chissà quale rapporto tra loro. Infatti, Biancardi ha fatto notare che solitamente il giorno non si calcolano molto. “Ah! Di giorno no, di notte sì”, ha ironizzato Ilary Blasi, ricordando il loro bacio nel letto di qualche sera fa.

Proprio dopo averla baciata, Renato l’ha nominata in puntata. Questo suo gesto ha spiazzato un po’ tutti. Intanto, Ibiza Altea è apparsa ancora infastidita dal dietrofront di Biancardi. Non solo, la modella in questi giorni ha attaccato molto Blu Barbara Prezia, trovando i suoi atteggiamenti poco rispettosi nei confronti del suo fidanzato e le ha dato della “gatta morta”.

Quest’ultima si è difesa dichiarando di trovare Ibiza propensa a mostrare il suo caratterino attraverso i suoi pregiudizi. Raul Dumitras crede che Blu dovrebbe “uscire un po’ più fuori”. Anche in questo caso, la Blasi ha deciso di stroncare: “Ma è quello che fai tu Raul!”. In effetti, Dumitras non è un personaggio fondamentale nelle dinamiche della Casa.

Paola Caruso è stata al centro di un momento che ha commosso tutti. Com’è noto, suo figlio Michele si ritrova da anni ad affrontare un grave problema fisico, difficile da risolvere. La gieffina sta comunque dimostrando, come ha fatto notare anche la Lucarelli, di essere molto di più della Bonas che ridacchia a squarcia gola e dalle belle forme fisiche. Molti stanno rivalutando Paola, la quale stasera ha emozionato e ha avuto la possibilità di ricevere un video messaggio dal figlio.

Grande Fratello Vip 2026 nomination: chi è finito al televoto

Alessandra Mussolini è risultata la preferita al nuovo televoto, con il 44.08% (Francesca 30.75%, Lucia 14.08% e Marco 11.09%). La gieffina ha dovuto spedire direttamente al televoto uno di loro e ha scelto Marco. Alla fine, al televoto sono finiti insieme a Berry, Giovanni, Lucia, Francesca, Antonella, Ibiza e Adriana.