Grande Fratello Vip, Gionny abbandona: è giallo sulla fidanzata, la tattica non funziona

GionnyScandal ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip 2026. Nei giorni scorsi, il cantante aveva palesato la sua idea di andare via, convinto di non riuscire ad andare via. Per questo motivo, si era chiuso in confessionale per diverso tempo. Alcuni dei suoi coinquilini si erano preoccupati di fronte alla sua lunga assenza. Dopo un bel po’ di tempo, Gionny è rientrato in salotto.

Sembrava che tutto fosse tornato alla normalità. In questi giorni, però, a quanto pare, il cantante ha continuato a mostrare il suo malessere dentro la Casa più spiata d’Italia, alla ricerca di risposte. Non solo, ha anche commosso tutti con la sua storia. Stasera, nel corso della quarta puntata, Ilary Blasi ha deciso di ripercorrere quanto accaduto nella vita del cantante, che ha dovuto affrontare davvero tante situazioni devastanti.

Da bambino è stato abbandonato dai suoi genitori biologici e poi adottato. In seguito, suo padre e sua madre sono morti ed è così rimasto solo tra le braccia della nonna. Alla fine, anche la donna ha perso la vita. E così Gionny si è ritrovato solo. In una puntata de Le Iene, dopo essersi fatto conoscere come cantante e aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, ha avuto modo di tornare in TV e di conoscere il suo papà biologico.

Con quest’ultimo, però, non ha mai instaurato un vero e proprio rapporto. La sua famiglia nel tempo è diventata la sua fidanzata Clara. Così stasera Ilary Blasi ha deciso di farli incontrare, dopo le tensioni create tra Selvaggia Lucarelli e Raimondo Todaro. Ed è stato proprio questo incontro a portare Gionny a decidere di andare via. Clara non è stata una grande motivatrice e non ha per nulla cercato di convincere il cantante ad andare avanti con questo percorso, tranquillizzandolo.

Anzi, il suo silenzio e il suo sguardo spento hanno fatto pensare che non fosse poi così felice di vederlo lì dentro. Infatti, ogni volta che Gionny la osservava da lontano, pensava di dover abbandonare la Casa. Se il programma aveva intenzione di convincerlo a restare, ha proprio compiuto la mossa sbagliata. Persino Selvaggia Lucarelli ha fatto notare a Gionny che non sarebbe più riuscito a vivere nella Casa probabilmente, in modo sereno.

Gli unici a cercare di convincerlo a restare, sempre comunque con molta delicatezza, sono stati Ilary e Marco Berry. Alla fine, possiamo dire che Gionny è stato libero di scegliere cosa fare. Probabilmente il programma ha preferito non insistere perché consapevole del suo malessere. Effettivamente il cantante ha preso la decisione giusta, visto il suo malessere.

Perché andare avanti con un percorso che gli generava solo dispiacere? Nel frattempo, il pubblico fa notare che Clara conosce bene Gionny e probabilmente anche lei era consapevole di questo e non ha tentato di convincerlo a restare per la sua serenità.