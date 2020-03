Grande Fratello Vip 4 anticipazioni: il video che Testi aspettava, sfuriata Marini-Elia

Anticipazioni Grande Fratello Vip 4, cosa vedremo domani 2 marzo

Anticipazioni ghiottissime sulla puntata di domani sera del Grande Fratello Vip 4: un comunicato-stampa ufficiale infatti ha confermato che si parlerà non solo della lite fra Valeria Marini e Antonella Elia ma anche di Fabio Testi, intenzionato più volte a lasciare la casa per suo figlio che lavora a Shangai, e dell’allungamento della durata delle puntate. Le news non sono dettagliatissime ma ci bastano per farci un’idea di ciò che vedremo domani 2 marzo al Gf Vip 4, e quello che andrà in onda sicuramente vi piacerà. Facciamo subito il punto della situazione.

Grande Fratello Vip 4 anticipazioni, l’eliminato e la lite fra Valeria Marini e Antonella Elia

Il televoto sarà molto combattuto, e già questo potrebbe regalarci un bel po’ di sorprese visto che è difficile capire chi sarà eliminato e comunque in ogni caso sarà una perdita: è vero che tre dei nominati non sono in Casa da molto tempo ma è altresì indiscutibile che ognuna delle tre ragazze avrebbero potuto dare parecchio al Gf Vip quest’anno. Soprattutto in un clima così acceso come quello di questi giorni, in cui non si fa altro che parlare della lite fra Valeria Marini e Antonella Elia, quest’ultima accusata di aver fatto violenza sulla prima e meritevole secondo alcuni di essere squalificata: le solite esagerazioni che preferiamo non commentare.

Puntata 2 marzo Gf Vip 4, la sorpresa del figlio di Fabio Testi

Sarà un bel momento quello in cui Fabio Testi riceverà una video-sorpresa dal proprio figlio che, vistolo preoccupato al Grande Fratello, ha deciso di mandargli un filmato col quale cerca di tranquillizzarlo. E non è finita qui: i concorrenti già lo sanno ma sicuramente domani Alfonso Signorini ripeterà a tutto il pubblico che per via dei buoni ascolti il Gf Vip sarà allungato fino al 27 aprile. Tante belle notizie insomma per i fan che non si perdono neanche una puntata del reality show di Canale 5. Restate sintonizzati con noi! Vi aggiorneremo su tutto non appena ne sapremo di più!