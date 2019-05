Grande Fratello Vip 4, solo due conduttrici in lizza: i ‘big’ nomi

Grande Fratello Vip 4, restano solo due conduttrici in lizza per guidare il reality: ecco i nomi delle due ‘big’

“Ne rimarrà soltanto uno…” No, non stiamo parlando di “Highlander”, celebre pellicola del 1986 firmata da Russell Mulcahy, ma della prossima conduttrice del Grande Fratello Vip. La quarta edizione della trasmissione, come riportato pochi giorni fa da TvBlog, ci sarà, ma resta da sciogliere il nodo conduttrice visto che Ilary Blasi pare ormai essere orientata verso altri show. E a proposito di chi guiderà il reality più spiato d’Italia, poche ore fa, il sempre informato profilo Instagram Spysee ha informato che in lizza sono rimaste soltanto in due. Naturalmente sono due ‘big’ già quotate in casa Mediaset: si tratta di Alessia Marcuzzi e Barbara d’Urso.

Barbara d’Urso o Alessia Marcuzzi al Grande Fratello Vip 4?

I nomi delle due conduttrici li aveva già sussurrati TvBlog. La testata, però, parlava genericamente, scrivendo che potevano esserci anche altre candidate al timone dello show ‘vip’, in partenza nel novembre 2019. Oggi Spysee afferma invece che le uniche due pretendenti rimaste sono la Marcuzzi e l’onnipresente d’Urso. “È ormai certo che in lizza per la guida del Grande Fratello VIP in partenza da novembre su Canale 5 restano solo due candidate: Barbara D’Urso e Alessia Marcuzzi. In questo momento le quotazioni della D’Urso sono in rialzo. Voi chi preferireste?”, ha scritto il noto e affidabile profilo Instagram.

Reality Mediaset: valzer di conduttotrici

La stagione Tv volge al termine e già si pianifica il futuro. Da qui il valzer conduzioni che dovrà fare i conti con diverse scelte editoriali di casa Mediaset. L’Isola dei Famosi tornerà dopo il calo degli ascolti dell’ultima edizione e le tante critiche attorno al reality? Se si, lo guiderà ancora la Marcuzzi? Temptation Island Vip ci sarà? E chi sarà il volto di punta dopo il ritorno in Rai di Simona Ventura? A proposito dello show delle tentazioni, le ultime indiscrezioni raccontano che il programma si farà e che Ilary Blasi è pronta a prenderne il comando.