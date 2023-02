Alfonso Signorini ha dato inizio alla 34esima puntata del Grande Fratello Vip 7 tornando indietro nel tempo. Il conduttore ha rivelato di aver scoperto che in realtà con Nikita Pelizon si erano conosciuti circa sei anni fa. Le fece vincere il premio in quell’occasione, in quanto era il presidente della giuria. Chiuso questo discorso, il padrone di casa è subito passato sulla questione di Giaele De Donà e degli ultimi attriti con il marito. La gieffina è entrata nella Casa di Cinecittà parlando di amore libero, non precludendosi nulla.

Tra Giaele e Antonino Spinalbese è nato un particolare rapporto. Col tempo, però, la concorrente ha avuto da fuori le conferme sul fatto che il marito non approvava determinati suoi atteggiamenti. Sebbene la De Donà abbia cambiato schema e si sia più concentrata sulle amicizie diventando per Orietta Berti ‘Suor Giaele’, la sua dolce metà da fuori ha dimostrato di essere ancora parecchio arrabbiato. Durante la scorsa puntata le ha fatto, infatti, recapitare una lettera non così amorevole.

Stasera al GF Vip 7, Giaele è apparsa provata. Alcune clip hanno mostrato le lacrime spese dalla gieffina. Si è detta convinta del fatto che Brad sia infastidito dal fatto che possa tradirlo di fronte alle telecamere e così a milioni di persone. “Diciamo così, tradisci con chi vuoi purché rimanga tra di noi. Ma se così fosse non saresti dovuta venire al Grande Fratello”, ha fatto notare Signorini.

Giaele è ancora delusa perché avrebbe preferito che suo marito le desse tutt’altro tipo di segnale, ad esempio andando nella Casa per un confronto faccia a faccia. A parlare della questione ci ha pensato il padre della gieffina, che è approdato nel giardino per una sorpresa.

“Io sono venuto, anche a seguito del mio Tweet, che io ho scritto in contrapposizione alla lettera che ti stavano dando di Brad. Una lettera che non abbiamo condiviso. Sono stati mesi lunghi e faticosi, stando distanti e non potendo comunicare. Riteniamo tutti che il tuo comportamento, dopo che ti sono venuto a trovare, è giusto. Hai formato un gruppo, quello degli Spartani. Sei apprezzata tanto e in più hai tutta la tua famiglia che ti saluta. Te l’ho detto anche io che lui non sarebbe venuto. Lui è tanto in giro, è tanto impegnato. Non si sente di essere in una situazione di tranquillità e di comfort zone. Bisogna volerle le cose”

Signorini è voluto scendere nel dettaglio e ha chiesto al padre di Giaele se la loro famiglia riceve un aiuto economico da parte di Brad: “No, la mia famiglia non riceve suddidi economici da Brad. Ha supportato la mamma di Giaele, ma non riceviamo aiuti economici”.

GF Vip 7, scontro Daniele-Oriana-Martina

Nel corso di questa diretta Signorini ha dato il via al confronto tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. Inizialmente il gieffino era apparso felicissimo di fronte all’arrivo della sua ex fiamma nella Casa di Cinecittà come ospite. Aveva espresso parole bellissime nei suoi confronti, ma ecco che con il passare dei giorni le cose sono decisamente cambiate. Infatti, tra Daniele e Martina si sono accesi vari litigi, che hanno coinvolto Oriana Marzoli.

Stasera la Nasoni ha dichiarato che Dal Moro è per lei “totalmente libero” di lasciarsi andare con qualunque donna, in quanto è giusto che sia così. Dopo di che, ha confermato che in effetti tra loro fuori dalla Casa non c’è mai stata effettivamente una relazione. L’ha definito “un rapporto sentimentale”. Alfonso è voluto scendere nel dettaglio: “Tipo una notte insieme?”.

“Sì, più di un momento. A questo punto… Io con lui ho messo il cuore. Daniele tu meriti di essere amato”, ha affermato Martina. Daniele ha ribadito che il rapporto con la Nasoni è sempre stato importante per lui. Ma non è comunque arrivato il chiarimento tra loro, anzi si è acceso uno scontro tra lei e Oriana. “L’hanno capito poco a Daniele, lui vorrebbe discrezione e invece sembra un pollaio”, ha fatto notare Sonia Bruganelli vedendo litigare animatamente le due ragazze.

GF Vip: confronto Edoardo, Alberto e Antonella. La verità di Ivana Mrazova su Luca Onestini

La puntata è andata avanti con alcune clip che hanno visto protagonisti Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi litigare per via del rapporto che lui ha creato con Alberto De Pisis. Quanto accaduto stasera, però, dopo questi filmati ha generato una bufera sui social network.

Subito dopo, Alfonso Signorini ha chiamato Ivana Mrazova in disparte e ha fatto sì che nessuno dei suoi coinquilini ascoltasse. L’ex gieffina ha potuto così parlare liberamente della fine della sua storia d’amore con Luca Onestini, parlando anche di un eventuale ritorno di fiamma!

L’ex tronista di Uomini e Donne non ha avuto la possibilità di ascoltare il tutto. Ma Ivana ha anticipato che ne parlerà anche con lui nei prossimi giorni. Intanto, per Luca sono arrivati anche i litigi. Onestini si è scontrato in diretta con Matteo Diamante.

Oriana la preferita al televoto, fulmini e saette tra Antonella ed Edoardo

Stasera ha vinto al televoto Oriana Marzoli con il 43% dei voti (Antonella 29%, Nikita 23% e Antonino 5%). Ancora una volta, la maggior parte del pubblico ha dato la sua preferenza alla gieffina venezuelana. Quest’ultima ha avuto la possibilità di mandare direttamente al televoto uno dei tre suoi ‘rivali’ al televoto e ha scelto Nikita.

L’attenzione è tornata tutta su Edoardo e Antonella. È uscito fuori che, qualche tempo fa, Donnamaria aveva confidato ai suoi amici nella Casa di avere qualche dubbio sull’amicizia nata tra Antonella e Nikita. Il motivo? Ha raccontato che la Fiordelisi gli aveva confessato di avere dei sospetti sulla Pelizon. L’ex schermitrice, però, ha assicurato di non aver mai avuto dubbi sull’amica dopo Capodanno, momento in cui si sono avvicinate dopo mesi di litigi e incomprensioni.

Per alcuni presenti in studio tutto questo sarebbe grave, in quanto uno dei due starebbe mentendo. La cosa peggiore, secondo Sonia, è che Edoardo abbia rivelato ai suoi amici una confidenza della sua fidanzata. Donnamaria si è difeso affermando di averlo fatto dopo un litigio.

Nomination e televoto 34esima puntata del GF Vip 7

Gli immuni di stasera: Oriana (grazie al televoto), Tavassi, Donnamaria e Micol. Sonia ha dato l’immunità ad Antonella e Orietta a Luca Onestini. Prima di passare alle nomination, Signorini ha pensato bene di far confrontare Antonino e Giaele. La loro amicizia ha subito dei contraccolpi anche nei giorni scorsi. Spinalbese è convinto che la De Donà voglia fargli pagare qualcosa, ovvero che tra loro alla fine non c’è stata una svolta amorosa.

Dallo studio è intervenuta Ginevra Lamborghini, la quale ha ammesso di non credere a nessuna delle parole di Giaele e di vedere da parte sua manipolazione nei confronti di Antonino. Nonostante tutto, Spinalbese ha confermato che gli farebbe piacere fuori dalla Casa avere un’amicizia con la De Donà.

Subito dopo, sono iniziate le nomination. Al televoto con eliminazione definitiva vi sono: Nikits, Antonino, Sarah, Andrea, Nicole e Daniele.

Nikita ha nominato Nicole;

Antonino ha nominato Sarah;

Alberto ha nominato Daniele;

Giaele ha nominato Sarah;

Daniele ha nominato Nicole;

Milena ha nominato Antonino;

Nicole ha nominato Sarah;

Davide ha nominato Giaele;

Andrea ha nominato Sarah;

Sarah ha nominato Andrea;

Oriana ha nominato Andrea;

Antonella ha nominato Daniele;

Tavassi ha nominato Sarah;

Luca ha nominato Antonino;

Micol ha nominato Sarah;

Donnamaria ha nominato Antonino.

Intanto, in studio durante la nomination Attilio Romita è finito sotto attacco. Sarah ha salutato il giornalista, che però ha preferito non ricambiare. E già questo gesto non è piaciuto molto. Dopo di che, la Altobello ha parlato di un biglietto che Attilio le avrebbe lasciato prima di andare via, dove c’è semplicemente scritto il suo nome. Subito dopo la pubblicità, Romita è apparso turbato e Alfonso ha fatto presente che ha avuto un confronto telefonico con sua moglie.

Attilio ci ha tenuto a precisare di non aver mai lasciato questo presunto biglietto. Ma tutti hanno creduto alle parole della Altobello, che non avrebbe avuto motivo di inventare questo dettaglio. Il modo con cui il giornalista si è però rivolto a Sarah ha scaldato gli animi in studio. Tra gli ex concorrenti, Patrizia Rossetti e Ciacci gli hanno fatto notare che non è stato per nulla carino.