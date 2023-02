Durante la diretta del Grande Fratello Vip del 16 febbraio 2023 sono finiti al centro della scena Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis. Inizialmente Alfonso Signorini ha mandato in onda alcune clip che ritraggono i Donnalisi litigare, anche il giorno di San Valentino. I due trascorrono sempre momenti di forte tensione e molti telespettatori si dicono convinti che i loro caratteri non siano a questo punto compatibili. Protagonista dei loro litigi è stato ancora una volta Antonino Spinalbese.

A Edoardo continua a dare fastidio il rapporto c’è tra l’ex compagno di Belen Rodriguez e Antonella. Stasera Signorini ha subito rimproverato Donnamaria, sicuro che stia esagerando con i modi. “Mi sembri esagerato e pesante”, ha tuonato il conduttore. Il padrone di casa, infatti, è certo che la Fiordelisi dovrebbe essere libera di ballare e di esprimere come meglio crede. Edoardo ha ammesso di aver esagerato, ma Sonia – stasera in studio con un abito firmato Valentino – non ha perso tempo ed è intervenuta: “È pesante avere paura di respirare”.

Andando avanti, le clip hanno anche mostrato la vicinanza tra Edoardo e Alberto al GF Vip 7. Va precisato che qualche mese fa uscì fuori un’indiscrezione che parlava di un futuro triangolo amoroso che sarebbe nato tra i tre. L’ipotesi parlava di una scena organizzata per attirare l’attenzione. Di questo si è iniziato a parlare, in particolare, quando De Pisis sembrava fortemente interessato a Donnamaria, che a sua volta gli è sempre stato vicino.

Le clip mandate in onda da Signorini hanno rivelato quanto accaduto nei giorni scorsi. Nikita Pelizon si trovava seduta vicino alla zona delle docce, quando a un certo punto ha notato una serie di sguardi e battute tra Alberto e Donnamaria. Questo loro modo di fare ha alimentato i suoi dubbi, tanto che è corsa da Antonella a farle presente il fatto che i due potrebbero piacersi.

Da quel momento la Fiordelisi, che in passato aveva già notato l’interesse di Alberto nei confronti di Edoardo, è andata fuori di sé. Si sono accese delle piccole discussioni con Donnamaria, che ridendo ha subito smentito di essere sentimentalmente interessato a De Pisis. Secondo molti telespettatori il momento di stasera potrebbe aver colpito negativamente solo una persona, Alberto. Sono arrivate molte critiche verso il reality show di Canale 5 sui social network.

Tanti sono dispiaciuti del fatto che si è ritrovato in puntata ad affrontare determinati discorsi. E non solo. Gli attacchi da parte di vari telespettatori sono arrivati per via della sorta di indagine mandata avanti sull’orientamento di Edoardo. Secondo il pubblico, questa situazione si poteva decisamente evitare.

Signorini è, invece, felice che finalmente si possa parlare liberamente di un presunto interesse tra due uomini in televisione. “Diciamo che questo accade da quando il GF è in mano mia. Non stiamo facendo il processo a nessuno, questo ci tengo a dirlo”, ha dichiarato il padrone di casa.

Subito dopo le clip, Alberto ci ha tenuto a fare delle precisazioni: “Ti voglio descrivere la situazione. C’era anche Sarah. Lui in maniera scherzosa è venuto a chiedermi un massaggio. Soffiare sul piede è un mio modo per scherzare”. Per negare un coinvolgimento amoroso con De Pisis, Edoardo ha cercato di far notare un dettaglio importante:

“Scusate, ma io ora faccio una domanda a tutti voi. Io sono 5 mesi che sto qua dentro e sono 5 mesi in cui passo la maggior parte del tempo è Antonella. Se mi fosse piaciuto Alberto non sarebbe stato così”

Nel frattempo, Fiordelisi ha raccontato di aver chiesto tempo fa a Edoardo se gli piacessero anche gli uomini. “Lui mi ha detto di no. Mi ha detto di essere una persona affettuosa anche con gli uomini”, ha affermato l’ex schermitrice. Signorini ha voluto indagare ulteriormente: “Tu Edoardo all’inizio non avevi detto che eri una persona che si definisce fluida?”.

Donnamaria ha, però, negato: “Ricordi male”. Detto ciò, ha precisato che in passato, lavorando sul piccolo schermo, più volte gli è stata posta questa domanda. Più che altro Edoardo si è scagliato contro Nikita di fronte a quanto appena accaduto. Infatti, Donnamaria non ha visto bene la sua interferenza. A detta sua, la Pelizon avrebbe cercato di mettere ancora più problemi tra lui e Antonella facendo le sue ipotesi.