Grande Fratello Vip, 32esima puntata: immunità palesi, scelte e veleni

La trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si è aperta con la tanto attesa ramanzina di Alfonso Signorini ai vipponi, in particolare a Katia Ricciarelli, protagonista negli ultimi giorni di sfondoni da pelle d’oca. Chi si aspettava provvedimenti drastici è rimasto deluso. Nessuna eliminazione, nessuna sanzione esemplare. Per il conduttore, che ha messo sullo stesso piano le parolacce di Lulù e le frasi a sfondo omofobo e razzista della soprano, c’è stata una pioggia di critiche sui social. In tantissimi hanno ritenuto che il direttore di Chi Magazine sia stato troppo morbido nei confronti dell’ex moglie di Pippo Baudo.

Spazio poi all’annuncio dell’ingresso di Delia Duran nella Casa più spiata d’Italia. La compagna di Alex Belli entrerà in gioco nei prossimi giorni. L’attore parmense ha così commentato la scelta della fidanzata: “Non ero d’accordo, ma gli servirà per comprendere e capire le dinamiche della Casa. Con Soleil? Possono diventare amiche ma anche scontrarsi. Capirà che quella è una bolla che ha dinamiche tutte sue rispetto al mondo esterno”

Dopodiché Bortuzzo ha ricevuto una sorpresa. Ha incontrato il fratello minore Kevin che ha avuto parole dolci per il nuotatore: “Hai dimostrato di essere una persona dolce e sensibile, siamo orgogliosi di te”. “Grazie, sei il mio regalo più bello, ti voglio bene”, la risposta affettuosa di Manuel. Lulù ha poi raggiunto i due fratelli: “Che bello che sei Kevin, Manu mi parla sempre di te. Mi dice che gli tieni sempre tutto in ordine”. “Grazie, un piacere conoscerti Lulù”. “Anche per me, Manu ti ama tantissimo. Ama tanto anche gli altri fratelli”, ha concluso la principessa.

Sorpresa anche per Soleil Sorge: per lei è entrata nella Casa Dayane Mello, sua amica del cuore. “Sono orgogliosa di te, sei forte. Hai sbagliato in tante cose ma ne hai fatte molte altre belle. Non litigare con la gente, hai un esercito di fan fuori. Sei tosta e forte, ma più leggerezza. Non rovinare ciò che hai fatto”, i consigli della modella brasiliana. “Mi sei mancata come l’aria, sei stata la mia forza. Nei momenti difficili penso sempre: ‘Cosa farebbe Dayane?’ Non vedo l’ora di raccontarti tutto di tutto”, la risposta dell’italo americana.

Grande Fratello Vip 6: Nathaly Caldonazzo contro Carmen Russo, Biagio D’Anelli rivede Miriana Trevisan

C’è stato poi un momento dedicato a Nathaly Caldonazzo. L’ex di Troisi è stata attaccata da Carmen Russo che ha sostenuto che l’inquilina ha detto una bugia, ossia di essere stata invitata al suo matrimonio. “Si, mi ha invitato Enzo Paolo Turci”, la replica di Nathaly. “Forse sua sorella”. “No, lui mi ha invitato”, la contro risposta della Caldonazzo. Resta il mistero di come sia andata. Chissà se Turci chiarirà cosa è avvenuto davvero.

Largo alle romanticherie. Biagio D’Anelli ha rivisto Miriana Trevisan. I due sono stati divisi soltanto da un vetro. “Ti dico due parole, io ci sono – ha sussurrato il gossipparo -. Non abbatterti, ricordati che è un gioco. Con te ho provato cose pazzesche. Trenta giorni fuori sono pochi, qui dentro sono un’infinità. Non perdere tempo in discussioni inutili. Sorridi, divertiti. Sono disposto a fare 8oo quarantene per sentire il tuo respiro”. C’è stato un bacio struggente sul vetro. Mannaggia alle norme anti Covid. “Fai la quarantena, Grande Fratello, fategli fare la quarantena?“, la richiesta dell’ex moglie di Pago. “Farò di tutto per farvi incontrare”, la promessa di Signorini.

Emozioni anche per Manila Nazzaro che ha ricevuto una lettera piena d’amore e stima dal compagno Lorenza Amoruso. “Ho avuto un momento di difficoltà, dopo quel che è successo con Clarissa non ho più ricevuto messaggi dall’esterno. Per questo mi sono state d’aiuto le parole di Lorenzo”, la chiosa dell’ex Miss Italia.

Grande Fratello Vip 6, niente nomination sostituite dal voto di immunità palese

Per quel che riguarda il televoto, che riguarda Carmen Russo, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge, non c’è stato alcun verdetto che sarà dato lunedì lunedì 10 gennaio. Quindi niente nomination, che sono state sostituite dalle immunità palesi. I vip sono stati chiamati a dichiarare un solo inquilino/a da salvare (sono state votabili anche le tre donne finite in nomination. Non ha partecipato alle scelte sull’immunità Kabir Bedi, da poco entrato nel gioco). I due più votati hanno guadagnato l’immunità per il prossimo turno eliminatorio. Per via di diversi pari merito, alla fine in 5 concorrenti sono stati salvati. Queste le scelte dei vipponi:

Soleil Sorge ha votato per Katia Ricciarelli

Carmen Russo ha votato per Valeria Marini/Giacomo Urtis

Sophie Codegoni ha votato per Alessandro Basciano

Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè ha votato per la sorella Jessica Selassiè

Jessica Selassiè ha votato per la sorella Lulù Selassiè

Miriana Trevisan ha votato per Jessica Selassiè

Manila Nazzaro ha votato per Katia Ricciarelli

Nathaly Caldonazzo ha votato per Gianmaria Antinolfi

Katia Ricciarelli ha votato per Manila Nazzaro

Federica Calemme ha votato per Nathaly Caldonazzo

Valeria Marini – Giacomo Urtis hanno votato per Katia Ricciarelli

Giucas Casella ha votato per Katia Ricciarelli

Manuel Bortuzzo ha votato per Lulù Selassiè

Davide Silvestri ha votato per Katia Ricciarelli

Gianmaria Antinolfi ha votato per Alessandro Basciano

Barù ha votato per Franco, l’alter ego immaginario di Davide Silvestri. Il voto è andato naturalmente a Davide

Alessandro Basciano ha votato per Gianmaria Antinolfi

Hanno guadagnato l’immunità Katia Ricciarelli (5 voti), Alessandro Basciano, Gianmaria Antinolfi, Jessica e Lulù Selassiè, tutti a pari merito (2 voti).