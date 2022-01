GF Vip Soleil e Ricciarelli, brutto gesto verso Bortuzzo: cosa non è sfuggito

By

Alfonso Signorini ha cercato di rimettere ordine alla maleducazione dilagante al GF Vip 6. In apertura di puntata ha condannato le frasi razziste di Katia Ricciarelli e le parolacce di Lulù Selassiè rivolte alla soprano (il discorso, però, ha fatto acqua da tutte le parti). Il giornalista ha inoltre invitato tutti gli inquilini a fare un passo indietro, ad abbassare i toni e a placare i rancori. Naturalmente, come dei soldatini a comando, tutti i ‘vipponi’ hanno detto di essere perfettamente d’accordo e che si sarebbero dati una regolata. Detto, non fatto: poco dopo la ramanzina, Manila Nazzaro, l’ex di Pippo Baudo e Soleil Sorge hanno lasciato capire con degli atteggiamenti e delle parole discutibili di aver capito poco o nulla del rimprovero che è stato fatto.

Manuel Bortuzzo, finito del mirino di Manila, Katia e Soleil per aver difeso Lulù, ha ricevuto una sorpresa, incontrando l’amato fratello minore Kevin. Un momento commuovente e intenso, vissuto con decoro, nello stile della famiglia Bortuzzo. Conclusa la conversazione, il nuotatore triestino è rientrato nella Casa, ricevendo l’abbraccio di tutti i vipponi, tranne tre. La Nazzaro, Katia e Soleil non hanno mosso un dito, restando sul divano con il muso lungo e continuando a darsi ragione, sempre inchiodate al rimprovero di Signorini. Una situazione surreale e dimenticabile, l’ultima di una lunga serie. Il pubblico ha notato l’atteggiamento delle “tre comari”, come qualcuno le ha definite su Twitter, ricoprendole di critiche. Ma c’è dell’altro.

Conversando in modo fitto fitto, Soleil e la Ricciarelli non hanno smesso di autoproclamarsi “sincere ed educate”. Insomma, dalla serie ‘cantiamocela e suoniamocela’. L’italoamericana ha cercato di far forza a Katia, sostenendo erroneamente, che la soprano ha detto “2 parole su 40 fuori posto”. Davvero? E pensare che l’ex di Baudo deve soltanto ringraziare l’illogica clemenza del Grande Fratello Vip e Signorini, che hanno deciso di mostrare solo un paio dei suoi sfondoni, cassandone molti altri vergognosi.

GF Vip: Katia contro Urtis dà ordini a Valeria Marini

Katia ha poi intercettato Valeria Marini, ed è cascata in un altro scivolone. “”Valeria. devi dire alla tua metà (Giacomo Urtis, ndr.) che deve imparare a stare zitto”, ha tuonato la Ricciarelli, dando praticamente un ordine alla showgirl. Ma che cosa ha detto Urtis di tanto grave? Questo: “Abbiamo sbagliato tutti, tutti maleducati, anche tu (Katia, ndr)”. Per l’ex signora Baudo si è evidentemente trattato di lesa maestà. No, nulla è stato compreso del discorso di Signorini.