Grande Fratello Vip 6 trentunesima puntata: nominati, eliminato, vasi rotti

Tutto quello che è accaduto nel corso dell’appuntamento in diretta del reality di Alfonso Signorini andato in onda lunedì 3 gennaio 2022

Il Grande Fratello Vip 6 ha iniziato stasera il nuovo anno con la trentunesima puntata. Alfonso Signorini ha iniziato l’appuntamento facendo notare l’assenza di Sonia Bruganelli a fianco di Adriana Volpe. Questa sera a prendere il suo posto ci ha pensato Laura Freddi, che ha subito salutato Miriana Trevisan. Dopo di che, è arrivato il momento di ripercorrere alcune immagini dei festeggiamenti di Capodanno nella Casa più spiata d’Italia.

Serata di scontri, con i gieffini davvero fuori controllo. Tra insulti, affermazioni pesanti e Signorini in difficoltà, si sono fatti notare i due gruppi che si sono formati. Mentre Lulù Selassié non le ha mandate a dire a Soleil Sorge, Miriana Trevisan ha avuto un duro scontro con Katia Ricciarelli. Prima che nascessero questi momenti di tensione, Clarissa Selassié è entrata in Casa per un confronto con la cantante lirica e Manila Nazzaro.

Dopo di che, la puntata è andata avanti con Eva Grimaldi, che ha ripercorso momenti difficili della sua vita. C’è stata una fase in cui ha ceduto all’alcol e Signorini è rimasto sconvolto: “Non me l’aspettavo onestamente questa storia”. L’attrice ha avuto modo di uscire dal tunnel grazie all’amore, quello condiviso con la sua dolce metà, Imma Battaglia. Stasera quest’ultima è approdata sulla passerella per incontrarla.

Alfonso ha definito le parole d’amore usate da Imma per Eva le più belle mai dette nel reality. Successivamente, hanno fatto chiarezza sulla loro situazione amorosa, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. I due hanno ammesso di essere interessati l’uno all’altra, ma non è ancora il momento per definirsi innamorati. Una clip che ha visto Basciano riflettere insieme a Gianmaria Antinolfi non è piaciuta. Le parole usate dai due ragazzi sulle donne e, in particolare, su Sophie non sono state carine.

Alessandro ha avuto a che fare anche con Soleil. Hanno ballato insieme, in modo passionale, durante la festa di Capodanno ed entrambi stasera hanno chiarito che non c’è niente tra loro. Ed è arrivato il momento di un confronto, quello tra Basciano e Alex Belli. Lo scontro tra i due è risultato abbastanza trash!

Dopo questo imbarazzante confronto, è arrivato il momento di annunciare l’ingresso di Kabir Bedi. E mentre arriva un nuovo concorrente, un altro deve andare via. Signorini ha subito dopo letto il verdetto del televoto di questa settimana: l’eliminato della 31esima puntata del GF Vip 6 è Eva Grimaldi con il 21,9% dei voti (Barù 28,7%, Federica Calemme 26,8% e Alessandro 21,9%).

Per Biagio D’Anelli è arrivato il momento di tornare nella Casa per avere dei confronti, ma prima si sono lasciate andare a un battibecco Soleil e Miriana. L’ex gieffino è tornato per confrontarsi con la Sorge (a cui ha chiesto di non chiamare più la Trevisan mantide), Valeria Marini, Giucas Casella e Giacomo Urtis. A quest’ultimo ha fatto sapere che si è informato e che ha scoperto che i suoi racconti sulla showgirl sono “stron..e”.

Urtis si è ritrovato a dover chiedere scusa a Miriana per le sue affermazioni. La scorsa settimana ha rivelato a Soleil di conoscere la Trevisan e di sapere dei dettagli su una sua passata relazione. Scendendo nel dettaglio, Giacomo ha dichiarato che la showgirl otteneva regali costosissimi dal suo ex fidanzato, tra scarpe e orologi. Signorini ha fatto sì che il chirurgo estetico facesse le sue scuse alla diretta interessata per le sue affermazioni poco carine.

Questa accesa puntata è ovviamente andata avanti con le nomination. Nella Casa sono stati eletti immuni Giucas, Katia, Davide Silvestri, Manila e Basciano. Adriana Volpe e Laura Freddi hanno invece salvato Barù. Durante le votazioni Alfonso ha perso la pazienza in quanto non riusciva a prendere la parola, tra urla e provocazioni: “Un provvedimento disciplinare va preso. Atteggiamento volgare e saccente. Lo chiedo ufficialmente al Grande Fratello, perché io così non vado avanti”. Al televoto sono finite tre donne: Soleil, Nathalie e Carmen.