GF Vip, Alex Belli e Basciano: oltre il trash, scena imbarazzante

Stasera al GF Vip 6 non mancano di certo gli scontri, neanche quello tra Alex Belli e Alessandro Basciano. L’attore si presenta sulla passerella fuori dalla porta rossa per avere un confronto con l’ex tentatore di Temptation Island dopo alcune affermazioni. Sin dall’inizio, l’attore ha fatto presente la sua disapprovazione su Basciano. A quest’ultimo non sono andate giù alcune insinuazioni e accuse fatte dall’ormai ex gieffino e in settimana l’ha fatto presente.

Ecco che stasera Belli torna per avere un chiarimento visto che Alessandro, nei giorni precedenti, ha come lanciato la sfida chiedendo di far entrare Delia Duran in Casa. “Prima cosa in assoluto stai zitto”, così Alex inizia questo acceso confronto, abbastanza trash! Basciano non riesce a trattenersi e a mantenere la calma, tanto che tra loro si riducono le distanze. Più volte Alfonso Signorini invita entrambi ad allontanarsi l’uno dall’altro, per rispettare le norme anti-Covid.

“Questo specie di tentatore”, così Belli definisce Alessandro. Il motivo? All’attore, come ha fatto notare in precedenza, non ha digerito il fatto che il nuovo arrivato si fosse avvicinato a ben tre concorrenti, ovvero Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Jessica Selassié. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si lascia completamente andare e non le manda a dire in questo scontro che va oltre l’immaginazione.

“Metti giù le mani! Stai zitto. Non parlare più di me. Sei un buffone, cosa fai tu? Ancora sei qua a parlare? Sei un ridicolo. Ma stai zitto, devi stare zitto che sei un buffone”

Dall’altra parte anche Belli invita Basciano a stare zitto e così Signorini tenta di riportare la calma chiamando il freeze. A questo punto, l’ex attore di Centovetrine può finalmente dire la sua senza essere interrotto.

“Sono contento di Soleil che ha visto la verità su questo ragazzo. Sei incastrato nel tuo personaggio di tentatore. Ascoltami con quelle orecchiette: qua non fai fesso nessuno”

Alex va poi avanti facendo presente che “il giochino delle tre carte” gli sarebbe riuscito male. “Lascia stare mia moglie”, continua Belli. Questo scontro imbarazzante tra Belli e Basciano al GF Vip va avanti e Signorini fatica a mantenere la calma. Non è la prima discussione accesa di questa serata per i concorrenti e il conduttore tenta di far avere ai protagonisti un chiarimento.

Le battute dei due litiganti superano il limite. “Hai 100 anni e ancora va in giro con il taglio nelle sopracciglia, sei matto”, esclama l’ex corteggiatore. E non solo, prosegue continuando con gli attacchi.

“Non parlare della mia vita. Hai rotto le pa..e. Che nessuno ti conosce e non me ne frega niente di te. Tu non sei neanche un’unghia di quello che sei. Con questi teatrini e cose che combini…”

Dopo di che, chiarisce che si è dichiarato solo per Sophie e che con Soleil non ha più niente a che fare. Invece, secondo l’attore, Alessandro avrebbe ricevuto un bel due di picche dalla Sorge.

Detto ciò, risponde alla domanda di Signorini e ammette di non temere nulla se mai Delia entrasse in gioco: “La conosco talmente bene che so che un ‘american smile’ se lo mangia a colazione”. Basciano ribatte a sua volta: “Era una battuta. Non parlare più con me, sennò non è più una battuta”.

L’incontro finisce in modo abbastanza inaspettato. Improvvisamente entrambi ritrovano la calma e addirittura mettono una pietra sopra a tutto, senza potersi stringere la mano (sennò l’avrebbero fatto). Tutto questo senza un vero e proprio chiarimento, visto che fino a qualche istante prima si stavano lasciando andare a offese e parole pesanti!

Dallo studio, Adriana Volpe commenta: “Le donne sono tigri e loro due galletti”. Mentre Laura Freddi – stasera sostituisce Sonia Bruganelli – ha una visione più dura.

“Purtroppo ha vinto un egocentrismo che mi fa paura. Una sorta di gara a dover apparire di più, a questo punto”

E il pubblico ovviamente ha trovato l’intero scontro abbastanza imbarazzante.