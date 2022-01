Il reality dovrebbe tornare con il doppio appuntamento settimanale in prime time. E la compagna di Alex Belli non entrerà (almeno a breve)

News riguardanti il Grande Fratello Vip 6. Nelle scorse ore è trapelato che Delia Duran, data per sicura in qualità di nuova concorrente dal 3 gennaio 2022, non entrerà in gioco il prossimo lunedì. Dunque, per ora, la modella venezuelana rimane ferma ai box. A rivelarlo indirettamente è stata lei stessa nel corso della notte di Capodanno. La serata di San Silvestro l’ha trascorso in compagnia di Alex Belli (foto e video sono stati pubblicati proprio dall’attrice sul suo profilo Instagram). Ciò significa che non è in quarantena e quindi lunedì, a differenza di quanto riportato da tutte le testate e da tutti i siti specializzati in retroscena televisivi, non varcare la porta rossa della dimora di Cinecittà.

Resta da capire se il suo ingresso sia stato soltanto procrastinato di qualche giorno oppure se non ci sarà nemmeno in futuro. Su tal fronte si attendono conferme e novità nelle prossime ore. Quel che è certo è che la Duran non ha il Covid, come invece qualcuno ha sostenuto di recente, beccandosi il rimprovero della diretta interessata che ha smentito di essere positiva, minacciando vie legali nei confronti di chi ha messo in circolo la voce.

Altra novità importante relativa al GF Vip 6 è quella che riguarda la messa in onda del programma. Alessandro Rosica, alias Investigatore Social (così è noto su Instagram), ha lanciato un’esclusiva, spiegando che da metà gennaio il reality show più spiato d’Italia verrà trasmesso nuovamente con un doppio appuntamento settimanale in prime time sulla re ammiraglia Mediaset. Ci dovrebbe essere però una variazione su uno dei due giorni.

Il prime time di lunedì su Canale Cinque resterà ad appannaggio di Alfonso Signorini & Co mentre la seconda puntata settimanale, come ha spiegato Rosica, andrà in onda il giovedì e non più il venerdì.

Grande Fratello Vip, Capodanno caotico tra le mura della Casa

Capodanno caotico al GF Vip. Soleil Sorge, inavvertitamente, ha rotto la porta vetro durante i festeggiamenti. C’è poi stata una brutta pagina del reality: Alessandro Basciano ha rivolto frasi machiste e maschiliste a Sophie Codegoni, innescando un moto di indignazione sui social.